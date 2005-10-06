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    6 октября 2005

    1 Гб модули памяти "Asus-Ready" от Corsair — XMS-3500LL PRO:

    23:22

    Recorder.Xhead 4.0.3: Новая версия программы для записи звука :

    21:40

    Утилиты: ISO Commander v.1.6.037:

    19:00

    25-ГГц транзисторы Zarlink – для тех, кому нужно быстрее:

    17:52

    Винчестер Seagate — в телевизоре высокой четкости:

    17:41

    DC C520: 5-мегапиксельная камера BenQ:

    17:31

    Jazz Semiconductor использует алюминий в смешанных однокристальных системах:

    17:15

    Мультимедиа: MP3tag v.2.32t Beta:

    17:00

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.2.60 Build 550:

    16:00

    Jupiter 21: новое поколение встраиваемых GPS-модулей Navman:

    14:57

    Gartner ждет спада затрат на оборудование в 2005 году:

    14:34

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.4.0:

    14:00

    Семейство Radeon X1000: ATI не держит обещания?:

    13:43

    Intel планирует продемонстрировать процессоры Sossaman и Monahans на IDF Russia:

    13:40

    FTP-серверы: Serv-U v.6.1.0.3 Beta:

    13:35

    Запись: PlexTools Professional XL v.3.05:

    13:10

    Freescale объединяет Bluetooth и UWB:

    12:52

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 2465:

    12:45

    Canon Satera LBP5000: цветной лазерный принтер для дома:

    12:21

    "Лаборатория Касперского": Антивирус Касперского v.5.6 для Microsoft ISA Server 2000 Enterprise Edition:

    12:20

    TSMC начинает производство по нормам 65 нм:

    12:01

    Утилиты: WireKeys v.3.0:

    11:55

    Безопасность: Anti-keylogger v.6.2:

    11:30

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.0 Build 95:

    11:05

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.0 Build 2277:

    10:40

    Фото дня: R520 в нашей лаборатории:

    10:37

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 010:

    10:15

    Утилиты: CMOSPwd v.4.7:

    09:50

    В продаже Dock для iPod с кард-ридером:

    09:35

    Графика: Paint.NET v2.5 Beta 2:

    09:25

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.63:

    09:05

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.61.145:

    08:45

    Настройщики: nVidia nTune 2005 v.2.05.15.08:

    08:30

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.18:

    08:15

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.5.64 Beta:

    08:00

    Октябрьский залп IBM:

    06:30

    Ноутбуки Toshiba Tecra S3:

    06:21

    Контроллер-осьминог:

    06:15

    Скромное обновление Skype 1.3.0.14 для Mac OS X:

    03:00

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.81.84:

    01:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 октября):

    00:30

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