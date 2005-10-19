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    19 октября 2005

    IDF Taiwan: Intel представляет технологию Robson:

    23:31

    Toshiba Matsushita представляет очень тонкие ЖК-панели для ноутбуков:

    23:00

    Apple выпускает обновление ПО для iPod:

    20:25

    SONY представляет мультимедийную систему для домашнего развлечения - XL1 Digital Living System:

    20:00

    Технологии Intel: первая в истории прямая ТВ-трансляция со дна океана в формате HDTV:

    18:22

    Elitegroup PF88 Extreme Hybrid: материнская плата под все платформы и на все случаи жизни:

    18:00

    ViewSonic VX922: 19-дюймовый монитор с временем отклика 2 мс:

    15:42

    TwinMOS объявляет о выпуске 172-pin памяти DDRII-533 Micro SO-DIMM :

    14:39

    Телекомпания НТВ представляет сюжеты в видеоподкастах:

    13:45

    Lenovo - на столе у малого бизнеса:

    13:03

    Paragon SoftwarE: «СловоЕд 2005» учит и говорит:

    11:55

    Мультимедиа: MP3tag v.2.33 Final:

    11:30

    Первые фотографии iPod Video:

    11:20

    Настройщики: Super Utilities v.5.8:

    11:05

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.161:

    10:40

    Безопасность: remover.exe v.1.006.0134:

    10:15

    Безопасность: SpyRemover v.2.44:

    09:50

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG (GSA-4167B):

    09:05

    МЕТРОБАНК делает читателям iXBT.com уникальное предложение!:

    09:00

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:45

    Обновление прошивок для видеокарт Gigabyte на чипсетах NVIDIA (GV-NX66T128D):

    08:30

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 октября):

    08:00

    ThinkCentre M52 и M51: корпоративные ПК Lenovo на двухъядерных чипах Intel:

    07:29

    SONY: адаптер BKM-FW50 с поддержкой протокола IP для удаленного управления:

    07:02

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