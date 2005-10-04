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    4 октября 2005

    USRobotics: пополнение семейства продуктов устройствами MAXg Ethernet Bridge и Range Extender:

    23:46

    Серия геймерских наушников Philips: SHG8100, SHG8050 и SGH8010:

    23:29

    MSI: выпуск материнских плат на Intel 915GM для десктопов и серверов:

    20:18

    Turion 64 ML-42 — анонс без шума и пыли:

    19:04

    Yamaha будет использовать процессор Blackfin:

    18:13

    MEGA VIEW 588: медиаплеер MSI:

    18:08

    Sony VAIO X и F: ПК и ноутбуки для цифрового дома:

    15:54

    Настройщики: FirePanel XP v.1.6.9.0:

    15:15

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.0.9/v.2.6.0:

    14:50

    Дети Солнца:

    14:46

    Графика: Paint.NET v2.5 Beta 1:

    14:25

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0132:

    14:00

    Системные платы ABIT поддерживают CrossFire и SLI:

    13:42

    Чистильщики: CCleaner v.1.24.180:

    13:35

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.5.142:

    13:10

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.0:

    12:45

    Бут-менеджеры: BootStar v.8.30:

    12:20

    Чипы ATI будут использованы в новых ноутбуках ThinkPad:

    12:18

    Мониторинг трафика: NetLimiter v.2.0 Beta 4:

    11:55

    Безопасность: SpyRemover v.2.43:

    11:30

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.12b:

    11:05

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.20:

    10:40

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.19.50:

    10:15

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.54 Build 596:

    09:50

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.21 Build 199:

    09:25

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.11 Stable:

    09:05

    Настройщики: PowerStrip v.3.62:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.81.28 для видеокарт и мобильной графики NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 октября):

    08:00

    Контраст 1000000:1 — кто больше?:

    06:45

    Датчик изображения Toshiba Dynastron ET8E99-AS для мобильных телефонов:

    06:30

    У компании Toshiba готовы устройства чтения HD DVD:

    06:15

    Дисплей CASIO для портативных устройств не только показывает, но и говорит:

    06:00

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