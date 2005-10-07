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    7 октября 2005

    zStand: Подставка для монитора с местом под Mac Mini:

    19:50

    Griffin представляет iFill — программу для записи интернет радиостанций:

    18:05

    Gateway предлагает 21-дюймовый LCD за 599 долларов:

    16:47

    Info-Tek представляет семейство плат на новых Radeon X1000:

    16:24

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.8:

    16:00

    LifeBook S2110 — ноутбук Fujitsu на процессоре Turion:

    14:18

    Дополнительные детали о платах Sapphire на Radeon X1300 и X1800 XL:

    14:12

    Дополнительные детали о платах Sapphire на Radeon X1300 и X1800 XL:

    14:12

    GPX2: портативный проигрыватель и игровая консоль под управлением Linux:

    14:00

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.07:

    14:00

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.64:

    13:35

    Процессор Cell добрался до blade-серверов:

    13:30

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.5.8:

    13:10

    Sapphire представляет видеокарты на базе графических процессоров ATI серии X1000:

    13:00

    Безопасность: WinPatrol v.9.7.4.0:

    12:45

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.06 Build 011:

    12:20

    Toshiba показывает пример использования процессора Cell:

    12:02

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5 Beta 2 RC (Deer Park):

    11:55

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows XP (KB906569):

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.115.274:

    11:05

    Samsung SV-TR5550 сделает копию с любого DVD:

    10:59

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.7.274:

    10:40

    Oki Electric снижает ток утечки транзитора на 90%:

    10:30

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.651 Beta:

    10:15

    Новая версия BIOS для видеокарт ASUS N6600GT TOP:

    09:50

    Gigabyte представляет карту на базе ATI Radeon X1800 с 512 Мб памяти:

    09:30

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.21:

    09:25

    Диагностика: SmartDoctor v.4.78:

    09:05

    Диагностика: ASUS Ai Booster v.2.00.70:

    08:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:30

    Утилиты: Diagnostic Utility v.1.1.4 Beta от RealTek:

    08:15

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam Fusion:

    08:00

    Бюджетные лазерные принтеры Dell Laser Printer 1710 и 1710n:

    07:30

    Samsung выпускает жесткий диск с интерфейсом Serial ATA для ноутбуков:

    06:30

    Новое МФУ от Canon — imageClass MF5770:

    06:24

    MacTracker X 4.0: Новая версия лучшего каталога продукции Apple:

    01:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4kus, Lite-On и Samsung:

    01:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 октября):

    00:30

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