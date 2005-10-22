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    22 октября 2005

    Мультимедийный ноутбук Sony VAIO AX:

    19:16

    Резервное копирование: Cobian Backup v.7.0.1.287:

    19:00

    Toshiba представляет проигрыватели Gigabeat X20 и X60:

    18:50

    Антивирусы: AIM Fix (19/10/05):

    18:35

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.360 Build 650:

    18:10

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.1.99:

    17:45

    Интернет и сети: Google Earth v.3.0.0693 Beta:

    17:20

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.70.133:

    16:55

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.53:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.4.0.0:

    16:05

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.32:

    15:40

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.4.1:

    15:15

    Мини-ПК по версии AOpen:

    15:10

    Утилиты: HOSTEdit v.5.0.0.64:

    14:50

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.4.11084:

    14:25

    Утилиты: Active@ Password Changer v.3.0 Build 0280:

    14:00

    Рекордный третий квартал для Intel, состояние дел компании, планы на будущее:

    13:40

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.40.01:

    13:35

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    13:10

    Новый датчик Kodak - 39 000 000 пикселей:

    13:00

    Microsoft: новая версия IntelliPoint:

    12:45

    Griffin представляет революционный iTrip для iPod nano:

    12:35

    Мультимедиа: NVIDIA PureVideo Decoder v.1.02-177:

    12:20

    Мультимедиа: Apple iTunes v.6.0.1:

    11:55

    В основе гибкого дисплея - стальной лист:

    11:50

    Microsoft: обновление фильтра нежелательной почты для Outlook 2003 (KB906173):

    11:30

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.249:

    11:05

    Системная плата Albatron PX915P-2V поддерживает 64-разрядные процессоры Celeron D:

    10:45

    Тестовые приложения: HD Tune v.2.51:

    10:40

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0:

    10:15

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Preview 1:

    09:50

    Американские шпионы финансируют разработку ZigBee:

    09:30

    Медиаплееры: WinAmp v.5.1 Surround Final:

    09:25

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.55:

    09:05

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.81.85:

    08:45

    Официальное обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:30

    Warner Bros будет выпускать фильмы на дисках Blu-ray:

    08:30

    Утилиты: Awdflash v.8.59e:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 октября):

    08:00

    Китайцы скоро начнут выпуск проигрывателей HD-DVD:

    07:30

    Тем временем некоторые думают, что победил Blu-Ray:

    06:30

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