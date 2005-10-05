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    5 октября 2005

    Касперский: обзор вирусной активности — сентябрь 2005:

    22:00

    Доступна русская версия iTunes 5.0.1:

    21:55

    12 октября могут быть представлены обновленные линейки PowerMac и PowerBook:

    20:45

    Блоки питания OCZ ModStream и PowerStream: выбор оверклокера:

    20:23

    3, 2, 1… Старт! ATI официально объявляет о выходе семейства Radeon X1000:

    19:43

    NVIDIA: выпуск G72 состоится в 2006 году:

    19:35

    Вентилятор Sanyo Denki San Ace 40 — тише и производительнее:

    18:57

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.3.5:

    18:55

    Sony DSC-N1: 8-мегапиксельная камера с сенсорным дисплеем:

    18:46

    Microsoft объявляет о скором переименовании продуктов Microsoft Business Solutions:

    18:30

    NewsGator Technologies поглощает NetNewsWire:

    18:20

    Novell усиливает безопасность открытого предприятия:

    18:05

    StarForce объявляет о запуске новой продуктовой линейки — FrontLine:

    17:40

    ATI поясняет причины сокращения гарантийных сроков:

    17:34

    Обновление модельного ряда МР3-плееров Transcend: T.sonic 610:

    17:30

    Новая версия Personal Safe’n’Sec 2.0 компании StarForce выходит на Российский рынок:

    17:15

    Настройщики: GameGain v.2.10.3.2005:

    16:50

    Olympus SP-700: 6-мегапикельная компактная камера с 3-дюймовым дисплеем:

    16:47

    Apple обновляет Logic Express и Logic Pro:

    16:45

    Настройщики: Throttle v.6.10.3.2005:

    16:25

    Настройщики: SuperRam v.5.10.3.2005:

    16:00

    TI приобретает лицензию и намеревается участвовать в развитии процессора ARM Cortex:

    14:08

    Настройщики: PCMedik v.6.10.3.2005:

    14:00

    Настройщики: PCBoost v.3.10.3.2005:

    13:35

    ARM Cortex-A8: 1-ГГц микропроцессор для мобильных телефонов и КПК:

    13:31

    Настройщики: Magic Utilities 2005 v.3.70:

    13:10

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.39.00:

    12:45

    Мультимедиа: 1by1 v.1.50:

    12:20

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.95:

    11:55

    Настройщики: nLite v.1.0 RC1:

    11:30

    Microsoft: Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1 (SP1) Beta:

    11:05

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows 2000 (KB904368):

    10:40

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.32:

    10:15

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.56:

    09:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.3:

    09:25

    "Лаборатория Касперского" подтверждает слухи об уязвимости в своих антивирусных продуктах:

    09:05

    Обновление USB2.0-драйверов от VIA:

    08:45

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:15

    Утилиты: PXUpgrade32 v.1.25, CDVD Info v.1.24 и PX Info v.1.24:

    08:00

    Слухи: 12 октября Apple представит iPod Video!:

    01:15

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    01:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 октября):

    00:30

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