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    21 октября 2005

    Apple представляет обновление для профессиональных программ:

    22:00

    Беспроводный роутер ASUS 802.11g WL-550gE увеличивает диапазон действия и увеличивает скорость передачи данных до 35%:

    21:50

    Microsoft выпускает обновление Mac Office 2004 11.2.1:

    20:55

    Портативные топливные элементы имеют шанс стать катализатором рынка:

    18:54

    Всенаправленная внешняя антенна OAN-4100 для Wi-Fi:

    18:02

    Optware: голографические диски HVD емкостью 200 Гб к лету 2006 :

    17:02

    iView анонсирует MediaPro 3.0:

    16:45

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.61.13 Echo Beta:

    13:35

    Настройщики: Fresh UI v.7.45:

    13:10

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.70:

    12:45

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.27 Beta 2:

    12:20

    Антивирусы: Dr.Web Enterprise Suite v.4.33:

    11:55

    Toshiba переходит к активным действиям в «войне форматов»:

    11:49

    Изменение степпинга процессоров Intel, год спустя…:

    11:35

    ABBYY анонсирует новую версию SDK для распознавания документов, обработки форм и преобразования PDF-файлов:

    11:30

    Microsoft представляет русскоязычную версию Windows XP Media Center Edition 2005:

    11:05

    Apple выпускает обновление iTunes 6.0.1:

    10:55

    Дисплей, использующий технологию PenTile RGBW, учитывает особенности зрения:

    10:52

    Panda Software: спам угрожает бизнесу:

    10:40

    Безопасность: AGAVA Firewall - теперь с сертификатом качества:

    10:15

    Антивирусы: Symantec Trojan.Vundo Removal Tool v.1.4.0:

    09:50

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.4:

    09:25

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.50:

    09:05

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.3.0:

    08:45

    Медиаплееры: ratDVD v.0.77.1509:

    08:30

    Тестовые приложения: S&M v.1.7.5 Beta:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 октября):

    08:00

    Стереосистемы Panasonic оборудованы жесткими дисками и работают с карточками флэш-памяти:

    07:30

    Apple представляет программу Aperture для профессиональных фотографов:

    03:30

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