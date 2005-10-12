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    12 октября 2005

    Apple представляет iPod с возможностями воспроизведения видео:

    23:32

    NEC оборудует домашние ПК декодерами DTS:

    23:09

    30% выпускаемых в 2006 году автомобилей будут иметь поддержку iPod:

    21:45

    Вышла новая версия Adium X 0.85:

    20:55

    VIANA: цифровой дом размером с планету:

    16:45

    Palm TX: Wi-Fi, Bluetooth и большой экран:

    16:23

    Wi-Fi может достичь 600 Мбит/с в ближайшем будущем:

    15:18

    Рынок DRAM: все спокойно…:

    14:16

    Inphi соединяет DDR2 и последовательную шину:

    14:09

    MSI анонсирует оптический привод DR16-B3:

    12:45

    Цветной Palm за 99 долларов:

    12:30

    Microchip переходит на 16 разрядов:

    11:50

    FinePix Z2 Zoom: «модное» продолжение Z1:

    11:48

    Антивирусы: AIM Fix (11/10/05):

    11:30

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.3.1:

    11:05

    Настройщики: Reg Organizer v.3.1 Beta 2:

    10:40

    Shuttle выпускает SFF системы на базе Pentium M:

    10:18

    Запись: Nero Burning Rom v.7 Ultra Edition:

    10:15

    GV-RX18, GV-RX16 и GV-RX13: платы Gigabyte на Radeon X1000:

    10:13

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.81.84.v2 для видеокарт NVIDIA:

    09:50

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5 Beta 2:

    09:05

    Общение в сети: Skype v.1.4.0.78:

    08:45

    Тестовые приложения: PCMark 2005 Build 110:

    08:30

    Диагностика: HDD Temperature Enterprise Edition v.1.0.90:

    08:15

    Диагностика: Intel Active Monitor v.1.2.2:

    08:00

    Пленочные громкоговорители Mirae Plasma:

    06:30

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