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    14 октября 2003

    Утилиты: DVD Master Backup v.0.3.3:

    21:40

    Запись: Elby CloneDVD v.1.3.10.1:

    21:30

    Интернет и сети: Opera v.7.21 Final:

    21:20

    Утилиты: Win32Pad v.1.4.3:

    21:10

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.6.7:

    21:00

    Мультимедиа: DivX Light v.5.1:

    20:50

    Интернет и сети: mIRC v.6.12:

    20:40

    Microsoft: исправление для Windows 2000:

    20:20

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    20:10

    Обновление прошивок для видеокарт Gigabyte:

    20:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 октября):

    19:50

    Eden-N — миниатюрный процессор VIA для миниатюрных систем:

    18:22

    Micron представила первые 256 Мбит чипы DDR2 SDRAM:

    17:43

    Kingston представила 512 Мб флэш-карты SD:

    17:21

    Intel и Samsung присоединились к IMEC:

    14:43

    Системные платы от компании ABIT: сезон "осень 2003":

    13:55

    Ноутбуки с графикой на чипах NVIDIA GeForce FX Go:

    12:56

    Intel представила 1 Гбит чипы StrataFlash:

    12:37

    DigiMagic: портативный картовод+пишущий CD-привод Card Media:

    12:24

    UltraSPARC IV и Throughput Computing: Sun сообщает детали и сроки:

    11:55

    eX5 Mini Me: семейство barebone-систем от EPoX. Акустика eX5 Home Theater:

    11:42

    XDR SDRAM станет mainstream-памятью к 2006 году:

    11:22

    Производители чипов объединяются для исследования 65-нм техпроцесса:

    10:42

    P4VT8: системная плата от ASRock на VIA PT800:

    10:23

    Мировой рынок цен: в Азии продолжается корректировка цен DDR:

    10:08

    Maxtor демонстрирует 175 Гб пластины для винчестеров:

    09:39

    DRAMeXchange: рост числа подделок грозит снижением цен. Надежда – на Intel:

    08:06

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