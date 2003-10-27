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    27 октября 2003

    Интернет и сети: UltraFXP v.0.9941:

    23:45

    Утилиты: DHTML Menu Builder v.4.5.010:

    23:20

    Утилиты: A-Tuner v.1.6.20.5216:

    22:55

    Утилиты: IconEdit2 v.3.0:

    22:30

    Утилиты: HDCleaner v.2.337:

    22:05

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.3.10:

    21:40

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.06:

    21:15

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.42:

    20:50

    Утилиты: Trojan Remover v.6.1.1:

    20:25

    Утилиты: Cool Beans System Info 2 v.2.0.0.10:

    20:00

    Motorola представила 4 Мбит чипы MRAM:

    17:38

    Последние разработки Samsung: эксклюзивный репортаж из Стамбула:

    17:38

    Экологически чистый автомобиль Toyota: ездит на 500 км и узнает владельца:

    17:11

    Кстати, о снижении цен на процессоры Intel:

    14:12

    IPv6 поможет решить проблему сетевой демографии:

    13:58

    1 Гб регистровые DDR333 DIMM Smart Modular:

    13:50

    Интернет и сети: GetRight v.5.1 Beta 1:

    12:30

    IPSiO CX3000 — офисный цветной лазерный принтер Ricoh:

    12:28

    Утилиты: Win32Pad v.1.4.4:

    12:05

    Enhanced DVD — новый стандарт от DVD Forum:

    11:48

    Базы данных: MySQL 4.0.16:

    11:40

    UWB-прототипы PulseLINK как высокоскоростная альтернатива Wi-Fi:

    11:22

    Foveon X3 Pro, Sigma D10 и два новых объектива:

    11:18

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.22.01.01:

    11:15

    Интернет и сети: eMule v.0.30с:

    10:50

    Red Storm: первый суперкомпьютер Cray на процессорах AMD:

    10:25

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.1 B05.026:

    10:25

    Неофициальные Catalyst 3.9 для видеокарт ATI Radeon:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 октября):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 октября 2003 года):

    09:30

    Tornado GeForce FX 5950 Ultra и 5700 Ultra: новинки от InnoVISION:

    09:25

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 октября 2003 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 октября 2003 года):

    09:00

    Процессор Athlon 64 FX43 – в японской рознице, или о судьбе Opteron 140:

    09:00

    Palm снизила цену младшей модели PDA до $79:

    08:32

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