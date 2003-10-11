  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 октября 2003

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.2:

    13:20

    Утилиты: Defrag v.2.1:

    12:55

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.3.4:

    12:30

    Утилиты: WinBoost v.4.46:

    12:05

    Интернет и сети: TMeter v.4.0.120:

    11:40

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.3:

    11:15

    Утилиты: Fresh UI v.6.50:

    10:55

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.10:

    10:35

    Интернет и сети: новые патчи для Trillian v.0.74 и Trillian Pro v.1.0/v.2.0:

    10:20

    Обновлены скрипты к RivaTuner для Catalyst 3.8:

    10:05

    Интернет и сети: Opera v.7.21 RC5:

    09:50

    Microsoft: обновляем ядро Windows XP втайне от MS:

    09:40

    Официальные WHQL-драйверы Detonator v.45.33 + WDM для GeForce FX:

    09:30

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров KISS:

    09:20

    Драйверы для CD/DVD-приводов ASUS под MS-DOS:

    09:10

    Серия графических карт Excalibur Radeon IceQ 9800 с системой охлаждения DHES от гонконгской HIS:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 октября):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018