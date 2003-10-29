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    29 октября 2003

    Запись: Burrrn v.1.051:

    21:45

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.7.0.0.6 Beta:

    21:20

    Утилиты: Driver Cleaner v.2.5:

    20:55

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.83 Build 003:

    20:30

    Запись: Burnatonce v.0.99b:

    20:05

    Утилиты: HDCleaner v.2.338:

    19:40

    Утилиты: AltDesk v.1.5.5:

    19:15

    Мультимедиа: WinAmp v.5.0 Beta 2:

    17:10

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.2 Final:

    16:45

    Stylus Photo R800 — новый фотопринтер Epson:

    16:32

    Запись: Nero InCD v.4.0.7.2:

    16:20

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    16:00

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.50.66:

    15:40

    BenQ FP767Ver2 — обновленный 17" монитор:

    14:52

    Superior nForce3 Pro — системная плата S/U/M/A/:

    12:41

    Европейские поставщики в Top 10 полупроводникового рынка: в основном, благодаря росту Евро:

    11:56

    Coolscan V ED, Super Coolscan 5000 ED и Super Coolscan 9000 ED — три новых сканера Nikon:

    11:55

    IDF Fall 2003 Russia: хроника событий:

    10:52

    Мировой рынок памяти: спрос на DDR400 по-прежнему сохраняется:

    10:28

    Новый лазерный цветной принтер EPSON AcuLaser C4100:

    09:51

    Diamond Stealth и Viper вновь появятся на прилавках в ноябре:

    09:32

    Неофициальные ForceWare v.52.16 для Windows 9x/ME:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 октября):

    09:00

    Sangers D´zign DV4: миниатюрная цифровая видеокамера:

    08:59

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