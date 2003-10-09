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    9 октября 2003

    Умные одежды Philips сделают опасные профессии безопаснее:

    17:45

    Новый рекорд Asustek: более 3 млн. системных плат за сентябрь:

    16:49

    Intel P4 Processor Extreme Edition: по $925 вместо $700?:

    16:26

    Несколько слов о мировом рынке объективов для цифровых камер:

    15:55

    FlexScan L885: новый 20,1-дюймовый UXGA ЖК монитор от EIZO Nanao:

    14:14

    Утилиты: nnBackup v.2.24:

    13:55

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.1 Beta 6:

    13:30

    В линейке VersaPro от NEC пополнение — система на 1 ГГц ULV Penium M:

    13:26

    Мультимедиа: TVTool v.8.3.1:

    13:05

    LP-2500 — скоростной SOHO-принтер Epson:

    13:02

    Утилиты: PCBoost v.2.10.8.2003:

    12:40

    Утилиты: PCMedik v.5.10.8.2003:

    12:15

    Утилиты: Throttle v.5.10.8.2003:

    11:55

    Утилиты: SuperRam v.4.10.8.2003:

    11:35

    Утилиты: TweakRAM v.3.4 RC1:

    11:20

    Интернет и сети: Mozilla Firebird v.0.7 RC1:

    11:05

    Новые драйверы для аудио процессоров SiS:

    10:50

    Обновление прошивки для Mobility Radeon 9200:

    10:40

    Обновление драйверов для мобильной графики от ATI:

    10:30

    Драйверы ATI Catalyst v.3.8:

    10:20

    Утилиты: AsusUpdate v.5.18.01:

    10:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 октября):

    10:00

    Поставки 15-дюймовых ноутбуков превысят 50% мировых продаж уже в следующем квартале:

    09:38

    MP360 и MP370: новые многофункциональные принтер-сканеры Canon:

    09:09

    Elpida представила 1 Гбит чипы DDR2-533 с нормами 0,10 мкм:

    08:54

    Фото дня: графические карты ASUS на чипах ATI Radeon – в нашей лаборатории:

    05:53

    Команда iXBT.com – победитель конкурса разработчиков компьютерных игр NVIDIA nVision!:

    03:55

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