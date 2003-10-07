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    7 октября 2003

    DCR-VX2100 MiniDV Handycam — очередная камера с 3 ПЗС от Sony:

    18:08

    RDF225WG: новый 22-дюймовый ЭЛТ дисплей от NEC Mitsubishi Visual:

    17:35

    Cooligy: Active Microchannel Cooling проходит квалификацию:

    16:37

    Фото дня: кулер OCZ Eliminator 2 для нашей тестовой лаборатории:

    15:56

    Samsung: 29 наименований бытовой техники с поддержкой сети:

    14:56

    Архиваторы: 7-Zip v.3.11:

    13:25

    Новые ноутбуки IBM ThinkPad с защищенными от повреждений дисками:

    13:17

    Утилиты: Diskeeper v.8.0.459t:

    13:00

    Антивирусы: F-Prot v.3.14b:

    12:35

    TURBO MO mini LX II — компактный USB 2.0 MO-привод Olympus:

    12:27

    Утилиты: Boost XP v.1.46:

    12:10

    Интернет и сети: TCP Viewer v.2.81:

    11:50

    CEATEC JAPAN 2003: представлены игровые приставки серии Sony PSX:

    11:49

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.09:

    11:30

    Интернет и сети: Opera v.7.21 Final для Windows (Updated):

    11:15

    Финансовый отчет ATI за прошедший квартал:

    11:10

    DWL-G120: 802.11g-адаптер D-Link с интерфейсом USB 2.0:

    11:07

    Запись: Blindwrite Suite v.4.9.9.68 Beta:

    11:00

    Micron представила 1,8 В чипы флэш-памяти для мобильных устройств:

    10:52

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.5 Beta 11:

    10:45

    UXPi: на пути к стандартизации 10 Гбит/с:

    10:37

    Запись: Elby CloneDVD v.1.3.9.8:

    10:35

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.54:

    10:25

    Первые образцы 288 Мбит чипов RLDRAM II от Micron Technology:

    10:23

    Графика: GIMP v.1.3.21:

    10:15

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 октября):

    09:55

    IDF Russia 2003: программа Форума:

    09:46

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": десятый (октябрь 2003) номер ушел в печать!:

    00:44

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