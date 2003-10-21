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    21 октября 2003

    Sony DRU-530A и DRX-530UL — в новый год с новыми DVD±R/RW-приводами:

    16:31

    FinePix F420 Zoom: новая компактная 3-мегапиксельная камера Fujifilm:

    15:44

    О проблемах при использовании драйверов Catalyst версии 3.8. Официальный ответ ATI:

    14:48

    Epson Stylus PRO 4000: цветной фотопринтер формата А2:

    14:01

    Отправлена в производство русская версия Microsoft Office 2003:

    14:00

    Утилиты: nnCron v.1.89 Beta 9 Build 951:

    13:20

    Интернет и сети: The Bat! v.2.01.03:

    12:55

    NEC-LCD начала поставки образцов 21,3" ЖК-панелей:

    12:42

    Запись: WinCopyDVD v.3.1:

    12:30

    FLX3A и FLX3AW — КПК Pocket LOOX Fujitsu:

    12:19

    CLP 115: новая клавинова от Yamaha:

    12:13

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 107:

    12:05

    Новые 1 Гб скоростные флэш-карты CompactFlash Type I от Renesas:

    12:01

    Утилиты: Trojan Remover v.6.1.0:

    11:40

    Утилиты: Nero CD Speed v.2.10:

    11:15

    2200MP: новый мультимедийный проектор Dell:

    11:12

    Утилиты: Nero InfoTool v.2.07:

    10:50

    Artic Silver 5: новая термопаста от компании Artic Silver:

    10:49

    Tiger i7501R (S2735): новая двухпроцессорная серверная системная плата Tyan:

    10:49

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.0:

    10:25

    Мировой рынок памяти: спекулятивный рост цен на DDR:

    10:23

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.365:

    10:05

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:45

    Анонсирован Symantec Ghost 8.0 Corp. Edition:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов BTC:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 октября):

    09:00

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