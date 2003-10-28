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    28 октября 2003

    Интернет и сети: Overnet v.0.51:

    20:50

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.6 Beta:

    20:25

    Мультимедиа: AnyDVD v.2.0.0.4:

    20:00

    Запись: CloneCD v.4.3.1.6:

    19:35

    Утилиты: A-Tuner v.1.6.22.5216:

    19:10

    Интернет и сети: Advanced ICQ Tools v.1.2:

    18:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R228 27.10.2003:

    18:20

    На пути к созданию нанороботов: сеть из крупиц SpeckNet:

    18:00

    Запись: Blindwrite Suite v.4.9.9.108 (v.5 Beta):

    17:55

    Утилиты: Dr.Hardware 2004 v.5.0.1e:

    17:30

    Утилиты: Defragmenter Pro Plus v.1.2.0:

    17:10

    Утилиты: UltraISO v.6.51:

    16:50

    Дефицит чипов флэш-памяти ударил по производителям USB контроллеров:

    16:46

    Утилиты: NVIDIA System Utility v.1.0:

    16:35

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.21.08:

    16:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 октября):

    16:05

    Снижение цен на процессоры AMD: официально:

    15:30

    PT880 Neo: системная плата MSI на новом чипсете VIA:

    12:25

    IDF Fall 2003 Moscow: шоу началось!:

    11:56

    Nikon Coolpix 3700 — новая модель, с новыми возможностями:

    11:38

    JumpDrive Music — первый портативный MP3-плеер Lexar:

    11:12

    Мировой рынок памяти: цены на спотовых рынках выравниваются:

    10:32

    Новые серии графических адаптеров MSI FX5950 Ultra и FX5700 Ultra:

    10:04

    VIA планирует вернуть себе половину китайского рынка в 2004:

    09:48

    Грустные новости HP: Alpha EV79 умер… 128-процессорные Superdome откладываются на 2005 год:

    09:17

    Утилиты: HD Tach v.2.70:

    01:25

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.6.0:

    01:00

    Интернет и сети: Anti-Spam Filter v.1.1.3.6:

    00:35

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.2 Beta 8:

    00:10

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