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    25 октября 2003

    Утилиты: Dr.Hardware 2004 v.5.0.0e:

    16:40

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.2 Beta 6:

    16:15

    Утилиты: Fresh UI v.6.55:

    15:50

    Утилиты: GetDataBack v.2.22:

    15:25

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.3.5.1:

    15:00

    Утилиты: System Cleaner v.4.92g:

    14:35

    Утилиты: MemTest v.2.1:

    14:10

    Утилиты: WinBoost v.4.50:

    13:45

    Утилиты: Ace Utilities v.2.1.0:

    13:20

    Утилиты: CPUInfo v.2.1.1:

    12:55

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.2126:

    12:30

    Мультимедиа: DivX Pro v.5.1 Beta 2 для Mac:

    12:05

    Интернет и сети: ICQ Pro 2003b Build 3916:

    11:40

    Прощай Detonator! Привет, ForceWare: Новые драйверы от NVIDIA:

    11:15

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.20 RC2:

    10:50

    N501 — второй ноутбук Gigabyte:

    10:26

    Интернет и сети: MSN Messenger 6.1 Build 155 Final:

    10:25

    Неофициальные IDE RAID драйверы для чипсетов SiS:

    10:05

    Неофициальные USB2.0 драйверы для чипсетов SiS:

    09:45

    Утилиты: Gainward Expert Tools v.3.11:

    09:30

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 октября):

    09:00

    Видеокарты на чипах Radeon 9800 XT и GeForce FX 5950 Ultra – в японской рознице:

    08:28

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