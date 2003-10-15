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    15 октября 2003

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 786:

    21:20

    Интернет и сети: Offline Explorer v.2.9.1321 SR2 (все версии):

    20:55

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R225 13.10.2003:

    20:30

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Alpha 7:

    20:05

    Утилиты: A-Tuner v.1.6.6.4523:

    19:40

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.13:

    19:40

    Интернет и сети: UltraFXP v.0.9931:

    19:15

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.82:

    18:50

    Утилиты: CPU-Z v.1.20:

    18:25

    Интернет и сети: The Bat! v.2.01.00:

    18:00

    Утилиты: WinDriversBackup v.1.09:

    17:35

    Утилиты: Complete Internet Cleanup и Complete Internet Cleanup Pro v.2.3:

    17:10

    Утилиты: HDCleaner v.2.334:

    16:45

    Интернет и сети: CuteFTP Pro v.3.31 Build 10.7.1:

    16:20

    Minolta DiMAGE G400: 4-мегапиксельная цифровая камера с поддержкой MS/SD:

    16:12

    Графика: Paint Shop Pro 8.10:

    15:55

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.54:

    15:30

    ЖК-телевизоры Motorola: в продаже к концу года:

    14:44

    Новая линейка принтеров Hewlett-Packard: мини-репортаж с московской презентации:

    13:25

    S2W5000U: новый бюджетный сканер BenQ:

    13:24

    Новые модули и комплекты Unbuffered модулей PC4200 EL DDR от OCZ Technology:

    12:02

    Transmeta представила подробности о ядре Efficeon:

    11:23

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снизятся на 2%:

    10:32

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    09:30

    ОС: Mandrake Linux v.9.2 Final:

    09:20

    Обновление прошивок для видеокарт на чипсетах GeForce2 MX400:

    09:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 октября):

    09:00

    Микропроцессорная архитектура MIPS теперь поддерживает многопоточность:

    08:54

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