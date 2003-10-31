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    31 октября 2003

    Pocket Video 550 и 750: карманные цифровые видеокамеры Logitech:

    17:27

    Stylus Photo R300, Stylus Pro 4000 и Stylus Photo RX500 — теперь в России:

    14:56

    Графика: ReaCompressor v.1.8:

    14:45

    Запись: Recordius v.1.23:

    14:20

    Утилиты: HDCleaner v.2.341:

    13:55

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.18:

    13:30

    IDF Russia 2003: стенды компаний ATI и ASUS:

    13:25

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.13:

    13:05

    Сенсорные экраны IBM на службе издательств:

    12:46

    Утилиты: Asterisk Key v.6.0:

    12:40

    Palm OS 6 разрабатывается, прекращения выпуска Clie не планируется:

    12:33

    Интернет и сети: TrafMeter v.4.0.135:

    12:15

    Интернет и сети: TMeter v.4.0.128:

    11:50

    V773 — очередная 17-дюймовая CRT-модель BENQ:

    11:35

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.1.3.29 и v.2.0.48:

    11:25

    Lexar представила "новое поколение" ридеров:

    11:15

    Интернет и сети: KaZaA v.2.6 Beta:

    11:05

    ASUS P4R800-VM на ATi RADEON 9100 IGP — постепенное проникновение на рынок:

    10:59

    Pentium 4 c FSB 800 МГц: новая корпусировка:

    10:50

    Мультимедиа: WinAmp v.3.0 Build 499c (Developers Build):

    10:45

    На защиту закона Мура выходят туннельные диоды:

    10:35

    Неофициальные драйверы ForceWare v.52.14:

    10:30

    IDF Russia 2003: стенд компании NVIDIA:

    10:22

    Неофициальные WDM-драйверы для NVIDIA:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 октября):

    10:00

    FKT600 "Vinca": системная плата на чипсете KT600 от компании "Формоза":

    09:31

    TerraTec Cameo 200 RT: FireWire-комплект для обработки цифрового видео:

    09:11

    Intel и Julien Macdonald позаботились о поклонницах технологии Centrino:

    08:54

    Два новых аксессуара Belkin для iPod: диктофон и картовод:

    07:41

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