  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 октября 2003

    NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra и GeForce FX 5700 Ultra, официально:

    19:36

    Фото дня: графическая карта Radeon 9600XT от ATI – в нашей лаборатории:

    19:11

    Casio входит на рынок проекторов с XJ-350 и XJ-450:

    18:07

    Toshiba представляет новые КПК e400 и e800:

    17:41

    DRAMeXchange: возникший разрыв между контрактными и спотовыми ценами уменьшается:

    17:08

    ABIT µGuru: процессор на системной плате, или подробности о новой технологии:

    16:14

    Компания Memorex начала поставки аксессуаров для моддинга:

    15:13

    Мультимедиа: Waver v.2.90:

    14:45

    EXILIM ZOOM EX-Z4 — новые камеры с новыми возможностями:

    14:31

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.4:

    14:20

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.1.1240:

    13:55

    SiS представила контроллер для флэш-накопителей с интерфейсом USB:

    13:31

    Запись: Blindwrite Suite v.4.9.9.104 (v.5 Beta):

    13:30

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.3.8:

    13:05

    Архиваторы: ExtractNow v.3.36:

    12:40

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.05:

    12:15

    Утилиты: HDCleaner v.2.336:

    11:50

    Файловые менеджеры: обновление для Total Commander v.5.51 под Windows 2000:

    11:25

    Интернет и сети: MSN Messenger 6.1 Beta Build 150:

    11:05

    SanDisk Connect: наконец-то на европейском рынке:

    11:02

    Hagiwara HNT-MSW1 или Еще один неудачный high-tech проект:

    10:56

    Неофициальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:45

    Экран нового КПК Toshiba — с разрешением VGA?:

    10:32

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator v.52.16:

    10:30

    Графика XGI Volari с шиной PCI-Express появится в начале 2004?:

    10:22

    Мировой рынок памяти: изменение контрактных цен на спотовые цены все же не повлияло:

    10:17

    Новые драйверы для мобильной графики NVIDIA:

    10:15

    Addonics AEMFR824: внешнее универсальное USB 2.0 устройство с поддержкой CD/DVD и флэш-карт:

    10:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 октября):

    10:00

    Новые оптические приводы BENQ: еще чуть больше скорости:

    09:59

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018