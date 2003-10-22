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    22 октября 2003

    Неофициальные драйверы для видеокарт Radeon:

    23:55

    Трехмерные дисплеи Siemens для медицины:

    17:46

    Новые Apple iBook: на процессорах PowerPC G4:

    17:29

    Revio KD-420Z: первая камера Konica Minolta:

    16:51

    Sony предлагает новый формат оптических дисков, Professional Disc for Data:

    16:30

    Снижение цен на процессоры AMD — 27 октября, предварительные данные:

    15:54

    Advantech, PQI и M-Systems предлагают новый стандарт USB-дисков для SBC:

    15:32

    Мультимедиа: DivX Pro v.5.1.1 Beta 1:

    15:10

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.2.1:

    14:45

    Утилиты: A-Tuner v.1.6.9.4523:

    14:20

    Графические карты Gigabyte на чипах от NVIDIA:

    14:15

    W1700: Dell готовится к дебюту на рынке LCD TV:

    13:36

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.1.1238:

    13:30

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.3 Build 187 (Updated):

    13:05

    GT2 Radeon 9800 Pro, или о том, как GeiL подалась в производители графических карт:

    12:59

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.7:

    12:40

    Первые Gigabit Ethernet контроллеры от Broadcom с поддержкой шины PCI Express:

    12:32

    Драйверы KX Project v.5.00.3535 Alpha для звука от Creative:

    12:15

    Обновление прошивки для приводов Plextor:

    11:50

    Sony DSC-U40: 2 Мп цифровая камера с поддержкой карт Memory Stick PRO Duo:

    11:36

    Новые драйверы и ПО для клавиатур Logitech:

    11:25

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    11:05

    Speed Strip Model SSA-1: аппаратный деблокиратор множителя для чипов Athlon XP:

    11:03

    ASML готова начать поставки 65-нм инструментов в будущем году:

    11:01

    Неофициальные драйверы для чипсетов ATI Radeon 9800:

    10:45

    S2io: недорогая альтернатива 10-Гбит/с сетевым платам Intel:

    10:34

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 октября):

    10:30

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены на 3,4%:

    10:18

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:15

    Неофициальные драйверы для AGP чипсетов AMD 8xxx:

    10:00

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