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    2 октября 2003

    Утилиты: SiSoft Sandra 2004 уже в Сети:

    23:50

    Узнай, на что способна твоя звуковая карта. Ответы дает RMAA:

    23:25

    Dell пал под ударами Интернет-вируса:

    22:35

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 979.2 Beta:

    17:30

    AMD: Athlon 64 выпущено достаточно, чтобы удовлетворить спрос:

    17:24

    Утилиты: Abracadabra v.1.3:

    17:05

    Ноутбуки: мечтам о $500 сбыться не суждено:

    16:47

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.7.04 Beta:

    16:40

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.364:

    16:15

    Архиваторы: ExtractNow v.3.30:

    15:50

    Интернет и сети: Tiny Personal Firewall v.5.00.1228:

    15:25

    Утилиты: Trojan Remover v.6.0.9:

    15:00

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.9:

    14:35

    DisplaySearch о рынке: рост поставок ЖК-дисплеев не превысил 1%:

    14:31

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.5.3:

    14:10

    Графические карты ASUS на чипах от ATI: фото и спецификации:

    14:03

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.08:

    13:45

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.7:

    13:20

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.7:

    13:00

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC 14:

    12:40

    KNC17GCB — middle-range ноутбук iiyama:

    12:37

    Логические элементы будущего: на базе ячеек MRAM:

    12:07

    Утилиты: ACDSee v.6.0 PowerPack:

    11:50

    PEG-TJ25 — КПК Sony на процессоре i.XMXL:

    11:43

    Фото дня: графическая карта ATI Radeon 9800XT 256 MB – в нашей лаборатории:

    11:18

    Утилиты: ACDSee v.6.0:

    11:15

    Видеокарты на ATI RADEON 9800XT: PowerColor не отстает:

    11:10

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.5 (experimental):

    11:00

    Новый формат цифровой записи HDV приобрел официальный статус:

    10:53

    Запись: Nero Burning Rom v.6.0.0.19:

    10:45

    WG121 — USB 2.0 802.11g адаптер Netgear:

    10:42

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.3.0:

    10:30

    Hercules DJ Console: оригинальный внешний 5.1-канальный звук/микшер:

    10:21

    Утилиты: Western Digital Data LifeGuard Diagnostic Utility v.11.0:

    10:20

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат SiS:

    10:10

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    10:00

    Утилиты: SMART-BURN Media Check v.3.1.3:

    09:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 октября):

    09:40

    Плата EP-4PDA5+ от EPoX на i865PE:

    09:39

    Mini Mouse800 RF: беспроводная мини-мышь IOGEAR для ноутбуков:

    08:36

    Tiger K8W: двухпроцессорная системная плата Tyan под Opteron:

    01:39

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