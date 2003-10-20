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    20 октября 2003

    Lexmark C752: лазерный принтер с лотком на 3000 страниц:

    17:10

    Линейка ноутбуков LM от LG в России: увеличенное время работы:

    16:34

    Новый USB 2.0 сканер Mustek BearPaw 2448TA PRO – уже в России:

    14:48

    Finecam L30 — 3 мегапиксельная фотокамера Kyocera с записью MPEG-4:

    14:23

    Intel протестировала 512 Мбит чипы DDR2 SDRAM Hynix на совместимость с Lindenhurst:

    14:08

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R226 19.10.2003:

    13:45

    Запись: Recordius v.1.22:

    13:20

    Интернет-телевизор: к 2010 году:

    13:05

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.41:

    12:55

    Электрокинетические элементы: источники электроэнергии будущего:

    12:50

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.5.1:

    12:30

    Новые модели в пяти сериях ноутбуков от Toshiba:

    12:26

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.3.7:

    12:05

    Big Mac: суперкомпьютер на Apple G5:

    11:53

    LP-9000C — цветной лазерный принтер Epson для рынка SOHO:

    11:48

    Интернет и сети: InstantGet v.1.46:

    11:40

    Рынок флэш-памяти: оценки, перспективы:

    11:19

    Утилиты: TweakRAM v.3.5 RC1:

    11:15

    Миниатюрный Wi-Fi адаптер с интерфейсом USB от BlueProton.com:

    10:58

    Утилиты: Nasty File Remover v.0.7.2:

    10:55

    Утилиты: Super Utilities v.1.83:

    10:35

    Первые снимки графических карт Gigabyte на чипах от NVIDIA:

    10:34

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.21:

    10:20

    Интернет и сети: WinGate v.5.0.10 Build 848:

    10:05

    Запись: Blindwrite Suite v.4.9.9.100 Beta:

    09:50

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.4.0.207 Beta:

    09:40

    Неофициальные драйверы Detonator v.52.14/v.52.16:

    09:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 октября 2003 года):

    09:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 октября 2003 года):

    09:10

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 октября 2003 года):

    09:00

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