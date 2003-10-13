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    13 октября 2003

    Рост спроса – не единственная причина роста цен на ЖК-мониторы:

    18:22

    Новые микропроцессоры ARM11 и платформа PrimeXsys с Microprocessor Forum:

    17:48

    90-нм чипы Texas Instruments готовы к массовому производству:

    17:30

    Nanya и ProMOS: продажи в сентябре снизились:

    16:26

    На ITU Telecom World 2003 Toshiba представила новую технологию для WLAN:

    15:40

    Интернет и сети: SpamPal v.1.52 Beta:

    14:55

    Новое семейство продуктов MSI: адаптеры беспроводной связи:

    14:42

    Утилиты: HD_Speed v.1.3.2.35:

    14:30

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4.1 Final:

    14:05

    Утилиты: DVD Master Backup v.0.3.1:

    13:40

    SY-K8USA DRAGON Ultra и SY-CK8 DRAGON Plus — платы SOYO под Athlon 64:

    13:23

    Архиваторы: ExtractNow v.3.35:

    13:15

    Утилиты: Super Utilities v.1.82:

    12:50

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.9.10:

    12:25

    9X Media: хотите монитор с разрешением 12800 x 1024?:

    12:21

    H4150 и H4350 — Pocket PC HP на ITU Telecom World:

    12:01

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.8:

    12:00

    Динамика изменения цен на процессоры от Intel в ближайшие пару кварталов:

    11:43

    Интернет и сети: CuteFTP Pro v.3.31 Build 9.29.1:

    11:35

    Jenoptik JD 4,1 Z8: 4-мегапиксельная 8х-камера для новичков:

    11:26

    Интернет и сети: Mozilla v.1.4.1 Final:

    11:15

    Конкуренты Intel в секторе процессоров активизируются:

    11:01

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.6:

    10:55

    Фото дня: команда iXBT.com – победитель конкурса разработчиков компьютерных игр NVIDIA nVision!:

    10:38

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.1 Final:

    10:35

    Sound Blaster Audigy LS: новая внутренняя 5.1-канальная аудио карта от Creative:

    10:23

    Интернет и сети: mIRC v.6.11:

    10:20

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.2.1 Build 3:

    10:05

    Утилиты: PowerStrip v.3.46 Final:

    09:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 октября):

    09:40

    Неофициальное обновление драйверов для звуковых карт Audigy и SB Live!:

    09:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 12 октября 2003 года):

    09:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 12 октября 2003 года):

    09:10

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 12 октября 2003 года):

    09:00

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