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    1 октября 2003

    Creative Sound Blaster Wireless Music: музыку можно слушать и вдали от ПК:

    16:21

    Биполярные кремний-германиевые транзисторы IBM сэкономят до 80% электроэнергии:

    16:05

    Великолепная семерка: новые принтеры HP:

    15:36

    DRAMeXchange: цены на память не будут расти до второй половины октября:

    15:04

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 765:

    14:00

    Allegretto 5300 — 5 мегапиксельная камера Toshiba:

    13:47

    Два набора памяти Corsair для систем на базе AMD Athlon 64 FX:

    13:19

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.363:

    12:45

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.3.0.217:

    12:20

    Autosar: Open Source для автоэлектроники:

    12:06

    USB 2.0 JetFlash — новая линейка носителей Transcend:

    12:00

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.2.3:

    11:55

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.17:

    11:30

    ATI Radeon 9800XT и Radeon 9600XT: подробности о примененных техпроцессах:

    11:25

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.07:

    11:10

    VAIO RZ: домашняя мультимедийная студия Sony:

    11:03

    OCZ Annihilator Water Cooling Kit: комплект водяного охлаждения от OCZ Technology:

    10:52

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.16:

    10:50

    Tungsten T3, Tungsten E и Zire 21: три новых карманных ПК от Palm, официально:

    10:40

    Мировой рынок памяти: недельное затишье:

    10:40

    Интернет и сети: ICQ Lite Build 1300:

    10:35

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.2050 Final:

    10:20

    Утилиты: Recover4all Professional v.2.23:

    10:05

    Утилиты: SiSoft Sandra 2004 на этой неделе:

    09:55

    Новые версии драйверов для SATA RAID-контроллеров SiS:

    09:45

    Утилиты: Face-Wizard v.B3.091201:

    09:35

    Утилиты: @BIOS v.B3.091201:

    09:25

    K8X800 Pro ll: системная плата от Albatron на чипсете VIA K8T800:

    09:24

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 октября):

    09:15

    Официально: чипы ATI RADEON 9800 XT и 9600 XT. ASUS начинает поставки видеокарт на чипах от ATI:

    02:57

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