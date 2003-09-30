  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 сентября 2003

    Фото дня 2: процессор Intel Pentium 4 3,2 ГГц Extreme Edition в нашей лаборатории:

    18:31

    Галерея продуктов серии NVIDIA Personal Cinema на выставке Computex 2003:

    16:19

    TravelMate 540: новая серия ноутбуков от Acer класса замены настольного ПК:

    15:42

    WRV54G: VPN-маршрутизатор беспроводных сетей Linksys:

    15:14

    Пополнение в линейке Mebius — два ноутбука на Athlon XP-M 1800+:

    13:27

    Портативный вариант IEEE 802.11: альтернатива Bluetooth по версии National:

    12:21

    C-5060 Wide Zoom — очередная 5-мегапиксельная камера Olympus:

    11:53

    Утилиты: DHTML Menu Builder v.4.5.008:

    11:15

    ASUS-TPA-CHASSIS: прозрачный корпус для ATX-систем:

    11:09

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.81:

    10:55

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 105:

    10:35

    Фото дня: ASUS Radeon 9800 XT, 9200SE:

    10:22

    Мировой рынок памяти: спрос остается низким:

    10:21

    Интернет и сети: MSN Messenger 6.1 Beta Build 128:

    10:20

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    10:05

    Новая 21,3-дюймовая UXGA ЖК матрица от NEC LCD Technologies:

    09:57

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 1/2:

    09:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:40

    MX6: новый промышленный КПК от LXE:

    09:35

    Неофициальные драйверы Detonator v.45.32/v.45.33:

    09:30

    Экологически чистые диски Sanyo: сделано из кукурузы:

    09:26

    Новая версия BIOS для видеокарт Radeon 9200 от FIC:

    09:20

    Обновление прошивок для DVD-приводов AOpen:

    09:10

    Утилиты: EzClock v.1.08.02:

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018