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    6 октября 2003

    Утилиты: Backup Watcher for MySQL v.1.6.1:

    17:50

    AVMC212-SW/MS — две камеры I-O Data с поддержкой MPEG-4:

    17:37

    Motorola выделяет полупроводниковый бизнес в отдельную компанию:

    17:32

    Запись: Alcohol 120% v.1.4.7.1005:

    17:25

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00.22 Beta:

    17:00

    Intel: снижение цен на Pentium M, Centrino-комплекты:

    16:20

    Spartan-3: новое семейство FPGA Xilinx:

    16:14

    Новый 1-дюймовый винчестер от GS Magicstor емкостью 4,8 Гб. Дальнейшие планы компании:

    16:06

    Дефицит с NAND-флэш: чем это обусловлено:

    14:57

    Пара DVD±R/RW-приводов Sony с 4x перезаписью DVD+RW:

    13:39

    Grid: распределенный суперкомпьютер для ядерных исследований и архитектуры:

    13:07

    OCZ выпустила новую серию модулей, PC4200 Premier:

    12:33

    Планы SiS на 2004 год по выпуску чипсетов для настольных платформ:

    12:00

    Мировой рынок памяти: "золотая неделя" в Азии привела к росту спроса на флэш:

    11:28

    STMicroelectronics выступила в поддержку 157-нм литографии:

    11:23

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional/Standard v.1.7.5.4b:

    11:10

    Intel Xeon DP: теперь – с тактовой частотой 3,2 ГГц:

    11:05

    Утилиты: VMware v.4.0.5 Build 6030:

    10:35

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.20 RC1:

    10:20

    Графические карты PowerColor RADEON 9800 XT и RADEON 9600 XT: подробности и уточнения:

    10:19

    R100-XP: новый микроконтроллер от "Русь Телеком":

    10:07

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.1 Beta 2:

    10:05

    Microsoft: кумулятивное обновление для Internet Explorer (октябрь):

    09:50

    Microsoft: новое исправление для всей линейки Windows Media Player:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 октября):

    09:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 сентября по 5 октября 2003 года):

    09:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 сентября по 5 октября 2003 года):

    09:10

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 сентября по 5 октября 2003 года):

    09:00

    Lian Li PC-6077: новый алюминиевый корпус со специальным вентилятором:

    08:06

    Планы ASUS по выпуску новых поколений графических карт. Кое-какие уточнения планов ATI:

    02:16

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