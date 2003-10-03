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    3 октября 2003

    Октябрь — месяц пиковых поставок системных плат:

    16:18

    PSC о планах строительства второй 12" фабрики:

    15:42

    Xacti DMX-C1 — цифровая видеокамера с оригинальным дизайном от Sanyo:

    13:24

    Три новых камеры Panasonic: DMC-FX1, DMC-FX5 и DMC-FX10:

    13:20

    Pioneer DVR-A07: спецификации универсального 8-скоростного пишущего DVD привода:

    13:05

    X6170, P3150 PrinTrio Photo и P707 Photo Jetprinter — три SOHO-новинки Lexmark:

    12:53

    Matsushita демонстрирует модуль IPv6 для бытовой электроники:

    12:07

    Графика: Adobe Creative Suite:

    12:00

    Переходник USB 2.0-LAN: полезная мелочь от Melco:

    11:55

    PT8 Neo: новая серия системных плат MSI:

    11:39

    NETBOOK PRO: КПК от Psion Teklogix в форме ноутбука:

    10:41

    Мультимедиа: Audiotools v.4.50 Interim 8:

    10:35

    Утилиты: ISO Commander v.1.2.000:

    10:20

    Утилиты: Defragmenter Pro Lite/Plus v.1.1.1:

    10:05

    mmWIG (IEEE): частотный диапазон 60 ГГц – для беспроводных сетей WPAN:

    09:59

    Утилиты: TweakRAM v.3.31 RC3:

    09:55

    Интернет и сети: Fresh Download v.6.20:

    09:45

    Анонс игрового DVD-комбайна Sony PSX — на следующей неделе, в дни CEATEC Japan 2003:

    09:37

    Утилиты: DVD Plus Identifier v.2.4:

    09:35

    Неофициальные драйверы для видеокарт ATI Radeon 9800 Pro и Radeon 9800 TX:

    09:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 октября):

    09:15

    LT170: легкий портативный проектор NEC:

    09:06

    Rhomba: новые MP3-проигрыватели Creative:

    08:43

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