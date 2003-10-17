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    17 октября 2003

    Microsoft Windows Small Business Server 2003 отправлен в производство:

    19:45

    Утилиты: nnCron LITE v.1.16 Build 106:

    19:20

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.10:

    18:55

    Новое свойство полупроводников: нулевой температурный коэффициент линейного расширения:

    18:36

    Утилиты: BootStar v.8.25:

    18:30

    Будущим телефонам – антивирусное ПО!:

    18:08

    Мультимедиа: QuickTime v.6.4 для Windows и Mac:

    18:05

    Запись: Audio CD Maker v.5.2:

    17:40

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.1.7.0:

    17:15

    Stylus Photo RX500: мини-фотолаборатория Epson на рабочем столе:

    15:15

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.72:

    14:05

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.4:

    13:45

    Вуду-ноутбук ENVY m:855:

    13:20

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.7 Beta 2 Build 2705:

    13:20

    Утилиты: Fresh Diagnose v.6.40:

    12:55

    Logitech diNovo Media Desktop — комплект беспроводной мыши и клавиатуры от Logitech:

    12:42

    Интернет и сети: InboxShield v.2.1.1:

    12:30

    Sony и Samsung: соглашение о сотрудничестве в области ЖК-панелей 7 поколения:

    12:23

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 106:

    12:05

    Фото дня: система визуального контроля Сooler Master Musketeer в работе:

    11:59

    ОС: Red Hat Linux v.9.0.95:

    11:40

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.2.0:

    11:15

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.8:

    10:55

    Micron выпустит 2-мегапиксельные CMOS-сенсоры:

    10:52

    Мировой рынок памяти: цена памяти опустилась до нижнего предела?:

    10:48

    Microprocessor Forum: первое фото 8-процессорного чипа IBM Power5:

    10:47

    Интернет и сети: Mozilla v.1.5 Final:

    10:35

    Шесть новых акустических систем от Logitech:

    10:21

    Мультимедиа: WinAmp v.5.0 Beta 1:

    10:20

    Утилиты: DVD Identifier v.3.0:

    10:05

    Интернет и сети: Mozilla Firebird v.0.7 Final:

    09:50

    Новый двухканальный чипсет SiS655TX, официально:

    09:44

    Обновление прошивки для DVD-привода Philips:

    09:40

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    09:30

    Результаты работы AMD в третьем финансовом квартале:

    09:27

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    09:20

    Новые версии драйверов для принтеров EPSON:

    09:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 октября):

    09:00

    Thermo-Mag: многоразовая бумага:

    08:41

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