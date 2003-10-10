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    10 октября 2003

    Фото дня: mini-ITX системная плата VIA под Pentium 4 в нашей лаборатории:

    21:00

    Утилиты: ROVE File Tracker v.1.6:

    20:15

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.12:

    19:50

    Интернет и сети: AbsoluteFTP v.2.2 Beta 3:

    19:25

    Утилиты: AltDesk v.1.5.4:

    19:00

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.10:

    18:35

    IBM и Cisco облегчат жизнь сисадминам:

    18:25

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.10:

    18:10

    Запись: Recordius v.1.21:

    17:45

    Интернет и сети: Opera v.7.21 RC4:

    17:20

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1 Beta 3:

    16:55

    Официальные WDM-драйверы для NVIDIA:

    16:30

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    16:05

    Новые скрипты для RivaTuner с поддержкой Catalyst v.3.8:

    15:40

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    15:15

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    14:55

    Неофициальные драйверы для USB 1.1/2.0 чипсетов SiS:

    14:35

    Новые драйверы для мониторов Samsung:

    14:20

    Samsung увеличит продажи чипов памяти в 2004 году за счет NAND-флэш:

    14:09

    Неофициальные драйверы для встроенного видео от S3:

    14:05

    IDF Russia 2003: 50 часов лекций и 6 лабораторных занятий. События Форума:

    13:52

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    13:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 октября):

    13:40

    Утилиты: OverClock Engine v.1.0A от FIC:

    13:30

    Утилиты: AsusUpdate v.5.19.01:

    13:20

    Утилиты: WinBIOS v.1.04.17:

    13:10

    Connect3D: новые видеокарты, новые упаковки:

    13:06

    Внешние винчестеры от Seagate начали поступать в розницу США:

    12:34

    Смена дат выпуска серверных процессоров Intel:

    12:18

    2,5-дюймовые флэш-диски AT2550 от Memtech для температур от —55°C до +125°C:

    12:15

    Acer AL2021m: новый 20-дюймовый ЖК монитор на российском рынке:

    11:59

    RoverLight Zenith LX1300: новый недорогой проектор с разрешением XGA:

    11:37

    Мировой рынок памяти: затишье в "горячий" сезон:

    10:41

    2,8 ГГц Intel Celeron — 5 ноября?:

    10:25

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