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    4 октября 2003

    JB 1: шпионские страсти в зажигалке Zippo:

    13:26

    Утилиты: nnCron LITE v.1.15 Build 103:

    13:20

    Mobile ASV LCD: семейство новых ЖК панелей от Sharp для мобильных устройств:

    13:14

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R223 02.10.2003:

    12:55

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.4.0.196 Beta 1:

    12:30

    Интернет и сети: AbsoluteFTP v.2.2 Beta 2:

    12:05

    Утилиты: WinBoost v.4.44:

    11:40

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4.1 Build 242 Beta:

    11:15

    Утилиты: WinGuard Pro 2003 v.5.5.3.9:

    10:55

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.2070 Final:

    10:35

    Интернет и сети: Opera v.7.21 Preview 2:

    10:20

    Konica и Minolta окончательно объединились:

    10:08

    Утилиты: Daemon Tools v.3.41:

    10:05

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1 Beta 2:

    09:50

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    09:40

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    09:30

    Обновление прошивок для пишущих CD-ROM от MSI:

    09:20

    Обновление прошивок для видеокарт Gainward:

    09:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 октября):

    09:00

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