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    30 октября 2003

    F865PE "Cistus": новая системная плата на чипсете i865PE от компании "Формоза":

    20:53

    P4M-RS300 — системная плата FIC на ATi Radeon 9100 IGP:

    18:07

    Sony 20 лет спустя: пора делать ставку на ЖК-дисплеи:

    17:15

    Рынок графических процессоров — лидирует Intel:

    16:39

    Новые серверы MSI на процессорах AMD Opteron 64:

    16:31

    IDF Russia 2003: стенды Intel и ее партнеров:

    16:30

    128 Мб карты miniSD от Matsushita — еще один шажок вперед:

    15:38

    Indi DVD 840G — 8x DVD-привод TDK:

    15:12

    Запись: CloneCD v.4.3.1.7:

    15:00

    Концептуальный PDA от Citizen размером с кредитку:

    15:00

    Тайваньские производители памяти возвращаются к прибыльности:

    14:54

    Мультимедиа: AnyDVD v.2.0.0.9:

    14:35

    Интернет и сети: SpyRemover v.1.55d:

    14:10

    Утилиты: NTFS Reader for DOS v.1.0.2:

    13:45

    В 2004 году Athlon 64 FX 940, 939 будут продаваться c одних полок:

    13:27

    Утилиты: Stellar Phoenix (версии для FAT и NTFS):

    13:20

    IBM планирует увеличить мощность фабрики по выпуску 300 мм пластин на 50%:

    12:59

    Утилиты: XP Smoker v.3.51:

    12:55

    Утилиты: FileBack PC v.4.0:

    12:30

    Фото дня: Registered DDR400 SDRAM DIMM Corsair в нашей лаборатории:

    12:26

    Интернет и сети: Fresh Download v.6.30:

    12:05

    TSMC: полное освоение 0,11-мкм техпроцесса — в 2004 году:

    12:01

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.20:

    11:40

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.20:

    11:15

    Запись: Blindwrite Suite v.5.0.0.110:

    10:50

    Мировой рынок памяти: низкая активность — влияние конца месяца:

    10:44

    Мультимедиа: Sound Forge v.7.0a:

    10:25

    MPIO FY200: новый МР3/флэш-плеер с FM-тюнером от DigitalWay:

    10:19

    Утилиты: Intel Desktop Control Center v.1.0:

    10:05

    IDF Russia 2003: стенд компании Gigabyte:

    09:56

    Интернет и сети: Trillian Pro v.2.01 Beta 1:

    09:45

    Неофициальные драйверы для USB1/2.0 под Windows XP:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов BTC и Samsung:

    09:15

    Pocket LOOX 610: новая серия КПК от Fujitsu Siemens:

    09:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 октября):

    09:00

    Slim-привод CD-RW/DVD от Samsung: теперь толщиной 9,5 мм:

    02:32

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