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    8 октября 2003

    MaxSelect Mission A6 Wide: ноутбук с 15,2" широкоформатным экраном на платформе Mobile Athlon XP:

    17:48

    Novell упрощает управление идентификационными параметрами личности для пользователей решений SAP:

    17:25

    MarcoPolo 43T: украинские ноутбуки-транcформеры на процессоре VIA Antaur:

    17:14

    WCSP: новая компоновка аналоговых чипов Texas Instruments:

    16:43

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.1 Beta 5:

    16:35

    TSMC и UMC не справляются с заказами?:

    16:20

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R224 06.10.2003:

    16:10

    MultiWrite 1200 — компактный черно-белый лазерный принтер NEC:

    15:55

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.7.0.0.5 Beta:

    14:40

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.3.3:

    14:15

    MOJO 1, MOJO 256F, MOJO 128F и MOJO X — новые портативные плееры TDK:

    14:14

    Утилиты: AMS Fast Defrag v.2.02.90:

    13:50

    Оборудование для подводной съемки камерой Olympus C-5060:

    13:38

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.30.01:

    13:25

    DVD+RW Alliance представил двухслойные DVD+R-диски:

    13:02

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.5.0:

    13:00

    Интернет и сети: Opera v.7.21 RC1:

    12:35

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.1.0.2:

    12:15

    Delkin представила 32-бит PCMCIA-адаптер для CF:

    12:11

    Утилиты: WinGuard Pro 2003 v.5.5.4.2:

    11:55

    Концептуальные PDA под Windows CE.NET от Fujitsu и Sanyo:

    11:50

    Интернет и сети: InstantGet v.1.45:

    11:40

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.0 Build 63 Beta:

    11:25

    Неофициальные драйверы для AC97-кодеков от VIA:

    11:10

    Официальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    11:00

    Неофициальные драйверы Detonator v.50.21 под Win 2003:

    10:50

    Мировой рынок памяти: DDR дешевеет, контрактные цены снижены:

    10:47

    Обновление BIOS для видеокарт на базе чипсетов NVIDIA:

    10:40

    Обновление прошивок для приводов ASUS и Lite-On:

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 октября):

    10:20

    Toshiba представила первый функциональный 90 нм кремний с технологией X Architecture:

    09:58

    Процессор Transmeta Efficeon с нормами 90 нм будет выпускать Fujitsu:

    09:26

    Ноутбуки на Dothan: ждем на прилавках в январе:

    01:11

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