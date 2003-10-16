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    16 октября 2003

    MP3-плеер Creative Rhomba — теперь в России:

    18:53

    Финансовые итоги работы Intel в третьем квартале 2003: рекордный показатель за последние 25 лет:

    15:43

    AMD на Microprocessor Forum: о х86-процессорах для PDA:

    15:15

    PhotoFusion: обработка цифровых фотоснимков на сотовых телефонах:

    13:55

    Epson представила три сканера линейки GT:

    12:59

    ProMOS будет строить 12" фабрику без Elpida:

    12:27

    AMD K9 будет представлен во второй половине 2005?:

    12:25

    CommanderPack, Case и Gauntlet: коммуникационная система для универсального солдата:

    11:43

    Архиваторы: RAR v.3.20 для Pocket PC:

    11:05

    Новый 17-дюймовый ЖК монитор FP731 от BenQ – на российском рынке:

    10:53

    Интернет и сети: Mozilla Thunderbird v.0.3 Final:

    10:50

    Microsoft: исправляем ошибки в системе безопасности Windows:

    10:40

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:30

    iRU Brava 2717: ноутбук с 17-дюймовым экраном и пишущим DVD-приводом уже в продаже:

    10:29

    Неофициальный пак драйверов Detonator v.45.33 + WDM:

    10:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 октября):

    10:10

    Утилиты: AsusUpdate v.5.20.01:

    10:00

    ALinx Technology: новое имя на рынке сетевого и коммуникационного оборудования:

    09:50

    Micron Technology поставила первые пробные партии модулей SO-DIMM DDR2:

    09:45

    512 Мб Micro-DIMM модули DDR266 от Transcend:

    09:27

    ASUS и MSI займутся выпуском графических карт на чипах XGI Volari?:

    09:12

    IBM на Microprocessor Forum: о том, каким будет Power5:

    08:36

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