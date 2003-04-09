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    9 апреля 2003

    Новая мультимедийная звуковая карта Audiotrak Prodigy 7.1 с технологией Advanced NSP:

    20:30

    Mitsumi официально анонсировала CR-485FTE:

    18:28

    Opteron в серверах Sun? Почему бы и нет…:

    16:51

    Обзор рынка ЖК-дисплеев за 2002 и прогноз на 2003 по версии Nikkei:

    16:23

    TSMC и UMC: рост продаж в марте:

    15:58

    Фото дня: Leadtek WinFast A300 Ultra My VIVO:

    13:54

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    13:45

    DPS Click: цифровая фотолаборатория от Mitsubishi Electric:

    13:26

    Утилиты: AwdFlash v.8.23h (Jetway):

    13:00

    Первые платы на VIA KT600:

    12:49

    CUD - новая CF-совместимая флэш-карта от Adtec:

    12:29

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    12:15

    Silicon Laboratories Si2401: встраиваемый модем для настольных приставок:

    12:05

    LG Philips начинает производство ЖК панелей для телефонов:

    11:51

    Hynix планирует увеличить поставки DDR на Тайвань:

    11:39

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, Shuttle и Tyan:

    11:30

    ViewSonic начала поставки ЖК мониторов серии ThinEdge:

    11:28

    VIA переименовала свои чипсеты серии P4T?:

    11:12

    Два новых оптических привода от Plextor:

    11:04

    Заключив соглашение с Intel, VIA опять на коне:

    10:29

    SO-DIMM PC2100 от Kingston для платформы Centrino:

    10:23

    RLS-4470: пополнение в семействе систем хранения данных Qualstar:

    09:18

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