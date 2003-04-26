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    26 апреля 2003

    Обновление драйверов для графических планшетов Wacom:

    22:40

    Мультимедиа: AVI Preview v.0.26 Alpha:

    22:25

    Все сканеры Visioneer, продающиеся на территории России, комплектуются программой ABBYY FineReader 5:

    22:10

    Утилиты: обновление для PCMark2002 Pro:

    21:55

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.3 Build 179:

    21:40

    Утилиты: Fresh UI v.5.80:

    21:20

    Утилиты: MagicTweak v.2.30:

    21:05

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.10.02:

    20:50

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 Build 911 Beta 4:

    20:35

    Мультимедиа: Tag&Rename v.2.1.7.4:

    20:15

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Beta 6:

    20:00

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    19:45

    Мультимедиа: DivX v.5.0.5:

    19:30

    Новые версии BIOS для материнских плат Leadtek, MSI и Shuttle:

    19:15

    Обновление BIOS для видеокарт Gainward:

    19:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Chaintech, EPoX и Gigabye:

    18:45

    Утилиты: AsusUpdate v.5.05.01:

    18:30

    Утилиты: Gainward Expert Tool v.3.07 и Expert BIOS:

    18:20

    Earthmate: миниатюрный GPS-приемник от DeLorme:

    11:27

    ASUS Terminator II: скоро в магазинах:

    11:05

    Computex 2003 могут отменить (дополнение):

    10:20

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