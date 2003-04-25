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    25 апреля 2003

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    21:40

    Новые версии BIOS для материнских плат FIC, Intel, Supermicro и Tyan:

    21:30

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.20.03:

    21:20

    Powerchip откладывает переход на 0,11-мкм техпроцесс:

    16:23

    Dell демонстрирует сервер на Itanium 2:

    15:54

    Фото дня: графические карты от Connect3D, часть II:

    15:47

    Kyocera Finecam L3v и L4v: цифровые камеры с 2,5-дюймовыми экранами:

    15:24

    Sound Blaster Digital Music - внешняя звуковая карта Creative:

    12:14

    Коробочные Opteron 240 и Opteron 242 - уже в японской рознице!:

    12:02

    Samsung готовит универсальные чипы с FPGA-блоками:

    11:44

    Внешний и внутренний DVD±R/RW-приводы от Logitec:

    11:22

    Комтек 2003: стенд компании ASUS:

    11:17

    Computex Taipei 2003 будет отложен?:

    11:16

    Samsung планирует инвестировать в завод в Остине 500 млн. долларов:

    10:58

    HP iPAQ 5550: обновленная версия модели iPAQ 5450:

    10:42

    NVIDIA NV35 - в середине мая:

    10:20

    Принтеры Canon imageCLASS D340 и D320: вторая сладкая парочка после D660 и D680:

    08:39

    Тайваньские производители CD-R поднимают цены:

    06:56

    Производители системных плат: продажи во 2 квартале вырастут:

    03:32

    Решение Евросоюза по делу Hynix: введены большие пошлины, чем ожидалось:

    02:47

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