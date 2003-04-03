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    3 апреля 2003

    Запись: Blindwrite Suite v.4.3.1:

    19:55

    Мультимедиа: WinAmp v.2.90 Final:

    19:30

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.1:

    19:05

    Мультимедиа: TVTool v.7.0 Beta:

    18:40

    Интернет и сети: Mozilla v.1.4 Alpha:

    18:15

    Новые ПК и ноутбуки Hewlett-Packard:

    18:10

    AMD разработала новый FD-SOI-транзистор:

    18:03

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.20:

    17:50

    Утилиты: WinBoost v.4.22:

    17:25

    Утилиты: Win32Pad v.1.2.2:

    17:00

    Антивирусы: F-Prot v.3.13:

    16:35

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    16:10

    "Новости DVD-индустрии": теперь и на первой странице!:

    15:46

    Фото дня: графические карты от Gainward на чипах GeForce FX:

    15:30

    Запись: NeroNET v.1.0.43.0 RC1:

    15:15

    Vesta: первый украинский Pocket PC 2002 карманный ПК, официально:

    14:53

    Утилиты: Western Digital Data LifeGuard Diagnostic Utility v.1.0:

    14:50

    Tornado USB Memory Watch - мега-часы от Allied Data:

    14:39

    Против Hynix введены пошлины: пока только в США:

    14:38

    Два новых CRT монитора Flatron EZ от LG Electronics:

    14:27

    Программы: выпущен Service Pack 1 для 3DS Max с поддержкой DirectX 9.0:

    14:25

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    13:35

    Если война в Ираке закончится быстро, рынок полупроводников вырастет на 8-12%:

    13:24

    Hitachi и Mitsubishi объединили полупроводниковые подразделения:

    13:12

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek:

    13:10

    Magic NC: Linux для ноутбука без винчестера:

    13:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Leadtek:

    12:50

    200 Гб винчестер с IEEE1394b от Logitec:

    12:35

    Обновление драйверов для видеокарт ELSA:

    12:35

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.20.00:

    12:20

    M5281 и M5283: новые Serial ATA/Parallel ATA контроллеры от ALi:

    12:19

    SiS планирует выделить производство графических чипов в отдельную компанию:

    12:08

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Intel:

    12:05

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    11:50

    ATI сдвигает сроки серийных поставок RV350:

    11:49

    Производители ЖК-панелей 5 поколения - консолидация неизбежна?:

    11:23

    NVIDIA nForce2 C1: в преддверии появления Athlon XP 3200+ с FSB 400 МГц? Результаты разгона:

    10:42

    Внешний миниатюрный 20 Гб винчестер от IBM с интерфейсом USB2.0:

    10:15

    FlexScan L557 и FlexScan L695: два новых ЖК дисплея от EIZO Nanao:

    10:00

    Intel: пекинской и тайбэйской сессий IDF не будет:

    09:31

    ЖК-панели для КПК и мобильников: битва технологий:

    09:11

    Nortel Networks пошла в наступление на рынок беспроводных сетей:

    08:30

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