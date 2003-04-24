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    24 апреля 2003

    Запись: CD Mate v.2.5.4.17:

    18:25

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.2.1:

    18:00

    Интернет и сети: The Bat! v.1.62r Postfinal:

    17:35

    Утилиты: System Cleaner v.4.89c:

    17:10

    Secure Digital и xD-Picture Card постепенно теснят "старичков":

    16:50

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.1.5:

    16:45

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.1.0 Build 3 Final Fix:

    16:20

    Мультимедиа: CoolPlayer Build 212:

    15:55

    RIO SU30 - плеер, диктофон, FM-радио и USB drive в одном:

    15:38

    Запись: DVD2One v.1.1.3:

    15:30

    Microsoft: важное исправление для Internet Explorer:

    15:05

    Microsoft vs Pirates – 1:0 (1:1 ?):

    14:40

    Фото дня: гости из MSI - в нашей видео лаборатории!:

    14:26

    Itanium будет лучше работать с 32-разрядными приложениями. За счет программной эмуляции:

    14:18

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    14:15

    Designjet 815mfp: 42-дюймовый принтер/сканер/копир от Hewlett-Packard:

    13:59

    Утилиты: Logitech MouseWare Advanced Settings Utility:

    13:50

    256 и 512 Мб PC3200 DIMM от Melco:

    13:30

    Утилиты: Speed Gear v.2.08.10 для материнских плат Leadtek K7NCR18X:

    13:25

    WL-140: внешний Wi-Fi модуль от ASUS с интерфейсом USB 1.1:

    13:17

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    13:00

    IVA-D900: автомобильный DVD A/V комплекс от Alpine с 7-дюймовым ЖК монитором:

    12:55

    Обновление драйверов для принтеров EPSON Stylus Photo 900:

    12:35

    Неофициальные драйверы и утилиты для звуковых карт Audigy и Live! от Creative:

    12:10

    Matrox Millennium P650 и P750 (дополнение):

    11:57

    Неофициальные драйверы для видеокарт ATI Radeon 9700/9800:

    11:50

    Спецификации стандарта MPEG-7:

    11:27

    Модули памяти для платформы AMD Opteron от Corsair:

    10:53

    Утилиты: AsusUpdate v.5.04.01:

    10:50

    1 Гб SO-DIMM Samsung для ноутбуков с Centrino:

    10:45

    Hynix и STMicroelectronics: сотрудничество в области NAND-flash:

    10:16

    Семинар ASRock в Москве: первые подробности:

    09:24

    AMD формирует подразделение Microprocessor Business Unit:

    04:09

    Opteron-Opteron´ом, но чипсеты под K7 пока важнее...:

    02:07

    Комтек 2003: FerroFire – огонек из системного блока:

    01:44

    Designjet 120: персональная многоформатная система печати для профессионалов от Hewlett-Packard:

    01:40

    О следующем поколении процессоров AMD - K9. Немного слухов:

    01:00

    "Thermal sheet": сверхтонкий радиатор от Furukawa Electric:

    00:24

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