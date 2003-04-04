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    4 апреля 2003

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R134 от 03.04.2003:

    18:20

    Интернет и сети: Opera v.7.1.0 Beta 1:

    18:05

    Обновление драйверов и утилиты для видеокарт ASUS:

    17:50

    IBM снижает цены на 0,18-мкм техпроцессы:

    17:41

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    17:30

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp и Shuttle:

    17:15

    Обновление драйверов для мониторов Acer:

    17:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    16:45

    Японский рынок карт флэш-памяти в этом году:

    15:49

    Sony обязали выплатить $25 млн. за свои цифровые камеры:

    15:26

    Мультимедиа альбом "Московский Кремль" поступил в продажу:

    15:00

    Hynix - наказана, цены на память подскочили:

    14:30

    Seiko Epson: новая защита от подделок расходных материалов. Новые типы рулонной бумаги:

    13:11

    VP-930 - новый компактный принтер Epson:

    12:25

    UML – тормоз ИТ-индустрии?:

    12:13

    UML – тормоз ИТ-индустрии?:

    12:13

    ATI наращивает объемы заказов у TSMC и UMC. Фото карт на чипах Radeon 9800/Radeon 9200:

    12:08

    GV-1394TV - FireWire-тюнер для Macintosh:

    12:07

    Семь новых Serial ATA решений от Addonics:

    11:10

    LSI Logic начала поставки 2-портового контроллера MegaRAID Serial ATA 150-2 RAID:

    10:25

    Мировые поставки DRAM выросли в марте на 6%:

    10:09

    JEDEC предупреждает: несертифицированные модули PC2100/2700:

    09:24

    Intel начала производство 0,13-мкм флэш-памяти:

    05:50

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