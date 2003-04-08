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    8 апреля 2003

    Плата EP-8RDA3+ от EPoX на новой версии nForce2, официально:

    18:51

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.2.02 Final и QuickTime Alternative v.1.00:

    17:40

    Утилиты: System Safety Monitor v.1.9.2 Beta 1:

    17:15

    Мост пятого поколения USB 2.0-to-ATA/ATAPI от Cypress:

    17:06

    Неофициальный DirectX 9.0a Redistributable для Windows XP:

    16:50

    TravelMate C110: планшетный ПК на Centrino от Acer:

    16:34

    Новые системные платы от MSI на чипсете nForce2:

    16:23

    DirectX 9.0a для Longhorn:

    16:10

    Официально Intel не будет поставлять модули DDR400 с платами на Springdale, но...:

    15:56

    Утилиты: Intel Processor Frequency ID Utility v.5.5:

    15:45

    Пылевлагонепроницаемый футляр EWC-1 – для камер Casio Exilim:

    15:28

    Nanya увеличивает капзатраты на 2003 год:

    15:23

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 RC1:

    15:20

    Интернет и сети: Symantec pcAnywhere v.11.0 Open Beta 2:

    14:55

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    14:20

    Научную базу Европы будут двигать жители стран, готовящихся к вступлению в Евросоюз:

    14:09

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    13:55

    Gartner: поставки оборудования для фабрик по выпуску чипов сократились в 2002 на 31,6%:

    13:39

    TSMC и UMC могут потерять часть своих заказов:

    13:34

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров 3COM:

    13:15

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen, ASUS и Soltek:

    13:00

    ALL-IN-WONDER 9800 PRO: пополнение в семействе мультимедийных карт от ATI:

    12:18

    Три новых коммутатора Dell серии PowerConnect:

    11:58

    AL707: новый 17-дюймовый ЖК монитор от Acer:

    11:48

    Два новых Serial ATA RAID PCI адаптера от Promise:

    11:34

    Спотовые цены 128 Мбит чипов SDRAM превысили цены на 256 Мбит чипы:

    11:21

    Intel и VIA пришли к консенсусу:

    10:50

    GV-BCTV5E - TV-тюнер от I-O Data:

    09:19

    Новый «синий» привод Sony:

    08:52

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