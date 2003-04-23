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    23 апреля 2003

    Palm Zire: теперь полноценный мультимедийный КПК:

    18:20

    Millennium P750 - в продаже с конца мая:

    16:11

    ΣBook - электронная книга Matsushita:

    15:29

    Тайваньские производители CD-RW и комбо-приводов увеличат поставки во втором квартале:

    15:05

    В линейке FireBox пополнение - модель V200:

    13:31

    Интернет и сети: eDonkey2000 (Overnet) v.0.48:

    13:30

    PC3200 от SMART Modular Technologies:

    13:05

    HDAMA - двухпроцессорная системная плата RioWorks под Opteron:

    12:52

    Новые драйверы для графических процессоров Xabre:

    12:45

    8 Гб комплекты памяти Dataram для Sun Fire 3800, 4800 и 6800:

    12:15

    Samsung: поставки крупных ЖК-панелей во втором квартале будут расти:

    12:02

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek и Supermicro:

    12:00

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    11:15

    Palm Tungsten C: с встроенной клавиатурой и Wi-Fi:

    10:56

    Apple обновила модельный ряд ноутбуков iBook:

    10:51

    MS-6590 - системная плата MSI с поддержкой Athlon XP 3000+ и выше:

    10:48

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    10:30

    Очередное снижение цен на процессоры от AMD:

    10:11

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    09:45

    UnitedLinux тоже готова поддержать Opteron:

    09:15

    UnitedLinux тоже готова поддержать Opteron:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron и Leadtek:

    09:00

    Apollo K8T400M: чипсет от VIA для двухпроцессорных рабочих станций на чипах Opteron:

    08:30

    Фото дня: Leadtek WinFast A340 TDH на GeForce FX 5200:

    07:08

    Новые микроконтроллеры Philips семейства LPC2100:

    03:09

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