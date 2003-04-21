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    21 апреля 2003

    Фото дня: графические карты от компании Connect3D. AIW 9700 Pro:

    17:15

    GSD-800 и GSD-800S - два гигабитных коммутатора от Planet Technology:

    17:03

    ALi получила лицензию на FSB 800 МГц:

    16:18

    Microsoft: Windows 2000 SP4 Build 4.066:

    16:05

    Контрактные цены на память: несвоевременный рост:

    15:44

    Sony построит завод по выпуску микропроцессоров:

    15:30

    Интернет и сети: Safari Beta 2:

    15:30

    Завершился первый в истории Linux саммит в Финляндии:

    14:55

    Samsung пала жертвой низких цен на память:

    14:24

    Утилиты: Personal Passworder v.3.5:

    14:20

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.2.0:

    13:45

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.2 Beta:

    13:10

    DC 2133 и DC 4011: новые цифровые камеры MINOX:

    13:04

    Три новых привода I-O Data:

    12:53

    MINOX Leica M3 2.1: уменьшенная копия классической Leica:

    12:42

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.1.0 Build 3 Final:

    12:35

    PSR-1100 и PSR-2100: новые модели синтезаторов от Yamaha:

    12:23

    DDR400 DIMM от I-O Data:

    12:01

    Обновление драйверов и утилит для видеокарт ASUS:

    12:00

    Молекулярный транзистор: на службе у медицины:

    11:58

    AMD Opteron: 64-битные процессоры по цене 32-битных (почти официальная информация):

    11:33

    Азиатские производители памяти лидируют среди "третьих" компаний:

    11:26

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    11:25

    Nanya пересматривает прогнозы по прибыльности. Как и другие:

    10:51

    Мультимедиа: WinAmp v.2.91:

    10:50

    1 Гб DDR333 SDRAM SO-DIMM от Elpida:

    10:16

    Все драйверы прошедшей недели (14.04.2003-20.04.2003):

    10:15

    Снижение цен на процессоры от Intel для настольных и мобильных ПК:

    10:07

    Все BIOS прошедшей недели (14.04.2003-20.04.2003):

    09:30

    Новости "Компьюторга": компьютерные и бухгалтерские книжные новинки издательства "Питер":

    01:25

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