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    22 апреля 2003

    Комтек 2003: новые ноутбуки MaxSelect, VIA Antar, другие интересные экспонаты стенда:

    22:39

    Комтек 2003: гвоздь программы – платформа Opteron:

    22:04

    Комтек 2003: экспонаты, люди, события:

    21:48

    Анонс iPaq h2200 состоится 30 мая:

    18:17

    Intel возобновляет поставки 3 ГГц Pentium 4:

    18:05

    Утилиты: CPU-Z v.1.17:

    18:00

    Back to CRT или Hannstar поднимает цены на 15" ЖК-панели:

    17:37

    Утилиты: ASTRA (Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant) v.4.12:

    17:35

    Утилиты: RegMon v.6.03:

    17:10

    Утилиты: Drive Health v.2.0.3.0 Beta:

    16:45

    ARM, LSI Logic и ParthusCeva готовят стандарт для интеграции DSP:

    16:34

    Утилиты: TweakRAM v.3.0:

    16:20

    Adaptec подключается к работе над Serial Attached SCSI:

    15:59

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R137 от 20.04.2003:

    15:55

    Утилиты: Advanced Call Recorder v.1.5:

    15:30

    В семействе CaptyTV пополнение: кодер PIX-MPTV/F1M:

    15:12

    Интернет и сети: HiDownload v.2.1:

    15:05

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.2:

    14:40

    Infineon: доходы выросли, но и убытки тоже:

    14:18

    Интернет и сети: SpamPal v.1.26 Beta:

    14:15

    Запись: Burnatonce v.0.97a:

    13:50

    Новый бюджетный DVD-плеер DV-360 от Pioneer:

    13:47

    Новые драйверы от Omega для видеокарт на чипах NVIDIA:

    13:25

    ATI и NVIDIA: спрос на чипы превышает предложение:

    13:04

    Мультимедиа: TVTool v.7.03 Beta:

    13:00

    LSI Logic: новые Ultra320 SCSI-решения для Dell Precision:

    12:37

    Мультимедиа: XMovie v.1.9.8:

    12:35

    Архиваторы: WinRAR v.3.20 Beta 4:

    12:15

    Для управления бывшим заводом ECS Asustek создает новую компанию, Asusalpha Computer:

    12:01

    Утилиты: CPU Identification v.1.31:

    11:50

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 Final:

    11:35

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.20.02:

    11:20

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte:

    11:05

    Pico-USB Hub - четырехпортовые USB 2.0-хабы:

    11:04

    Чипсеты VIA PT800, PT880 и PT890. Уточненный роадмэп тайваньских чипсетов под 800 МГц FSB:

    10:57

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    10:50

    3-портовая PCI карта FireWire 800 от LaCie:

    10:00

    Новые визуализационные системы SGI Onyx 350: бесконечная виртуальная реальность:

    09:30

    Intel создает I/O Interconnect Labs:

    08:17

    Первое решение Marvell с поддержкой Serial ATA II:

    00:56

    Sony: процессор и графика для PlayStation2 - теперь в едином чипе с нормами 90 нм:

    00:55

    MoSys лицензировала технологию 1T-SRAM Xyratex Technology:

    00:09

    Новости "Компьюторга": статья-исследование московского рынка ноутбуков:

    00:08

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