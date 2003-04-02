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    2 апреля 2003

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.4.6:

    18:55

    JEDEC: в работе над спецификациями для DDR2 SDRAM:

    18:32

    Утилиты: Ad Muncher v.4.45 Build 5814 Beta:

    18:30

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.0.7 Build 3:

    18:05

    Запись: Burnatonce v.0.96:

    17:40

    Запись: NeroMIX v.1.3.1.11:

    17:15

    Запись: Nero InCD v.3.5.24.0:

    16:50

    Международные компании вынуждены закрывать свои офисы в Гонконге:

    16:26

    Утилиты: Nero CD Speed v.1.02e:

    16:25

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.81:

    16:00

    NX8340: 10 Гбит/с лазерный модуль NEC:

    15:51

    Утилиты: DVD Region-Free v.2.00:

    15:35

    Мультимедиа: QuickTime v.6.1:

    15:10

    PhotoPC Player P-1000 - цифровой фотольбом Epson:

    14:48

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 Build 909 Beta:

    14:45

    Мультимедиа: DivX v.5.0.4 Beta 3 (Codename: Schizo):

    14:20

    Asustek приобретает завод ECS:

    14:16

    L-300 и L-400 - две новых камеры Epson:

    14:07

    Графика: Paint Shop Pro 8.0 Beta 5:

    13:55

    Ricoh Caplio G3 Model S: в корпусе из магниевого сплава:

    13:38

    Microsoft: Microsoft Windows 2003 (.NET) Server Final:

    13:30

    Новые DVD-проигрыватели Lite-On LVD-2001 и LVR-1001:

    12:49

    Latitude D800: новая серия представительских ноутбуков от Dell на базе Centrino:

    12:39

    Драйверы Detonator v.43.03 для Quadro/GeForce FX:

    12:25

    Новая акустика от Hercules:

    12:21

    Утилиты: PlexTools v.1.21:

    12:10

    Обновление драйверов для LAN от Broadcom:

    11:55

    MN31N: µATX плата от Shuttle на чипсете NVIDIA nForce2:

    11:51

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    11:40

    Новый скоростной модем стандарта G.SHDSL от НПФ Гранч:

    11:28

    Обновление драйверов для CD-RW устройств AOpen:

    11:20

    PlexFlash: флэш-драйвы от Plextor с интерфейсом USB 2.0:

    11:15

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    11:05

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    10:50

    Утилиты: NVFlash v.4.38:

    10:35

    Системные платы GA-8PE800 и GA-8ST800: Gigabyte - навстречу 300-летию Санкт-Петербурга:

    10:09

    Китайские чипмейкеры слишком спешат со строительством 12" фабрик:

    10:07

    Поддержка IEEE802.11g в устройствах U.S. Robotics 22 Мбит/с Wireless:

    09:44

    GSA-4040B - комбо-привод Hitachi-LG:

    09:15

    Ридер FlashGo! от Imation с 32 Мб встроенной памяти:

    05:04

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