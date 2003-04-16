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    16 апреля 2003

    Мультимедиа: mp3Trim v.1.85b:

    19:50

    Мультимедиа: новый uManiac´s XviD Codec Build 14.04.2003.1500:

    19:25

    Графика: Paint Shop Pro 8.0 Beta 7:

    19:00

    Утилиты: CloneDVD v.1.2:

    18:35

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.1.0 Build 2 Final:

    18:20

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    18:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    18:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    17:50

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen, Soyo, Supermicro и Tyan:

    17:40

    MiTAC Mio 338: мал золотник, да дорог…:

    17:29

    RackSaver HIVE: кластеры на блейд-серверах:

    17:17

    DIMM PC3200 и MicroDIMM PC2100 от Melco:

    16:07

    Infineon и Nanya заключают альянс… и начинают дышать Samsung в затылок:

    15:49

    Sony отзывает Cyber-shot DSC-P1:

    14:52

    GeForce FX 5200 PCI от PNY:

    14:02

    ВНИМАНИЕ! Поддельные модули памяти!:

    13:17

    IWILL P4CT: еще одна плата на чипсете Canterwood:

    12:58

    Athlon XP 3200+ в продаже с апреля. По крайней мере, в США:

    12:36

    Пополнение в семействе Mebius: модель с Athlon XP-M 1800+:

    12:08

    CVP-208 и CVP-210: новые цифровые пианино от Yamaha:

    12:05

    ThinkPad G40 - линейка ноутбуков IBM с процессорами от настольных ПК:

    11:53

    Производители системных плат: 875P слишком дорог:

    11:18

    VIA EPIA M10000, официально:

    11:04

    8-in-1 картовод с интерфейсом USB 2.0 от компании Belkin:

    10:19

    iRU Brava 2015: мобильная графическая станция:

    10:07

    SiS получила лицензию на 800 МГц шину Pentium 4:

    09:47

    Семейство новых принтеров Infoprint IBM:

    09:26

    Seagate: в погоне за новыми плотностями:

    08:39

    Semico Research: 2003 год - слабый год для полупроводниковой индустрии:

    02:21

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