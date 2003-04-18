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    18 апреля 2003

    Что избрать IBM: SiLK, CVD или FSG?:

    15:32

    Первый квартал оказался неудачным для производителей чипсетов:

    14:53

    Тайваньские ноутбуки: рекорд поставок в 1 квартале:

    13:13

    WEBasDisk от Kontron - полный симбиоз сети и жесткого диска:

    12:35

    Графические карты PixelView GeForce FX 5600 / 5200 от Prolink:

    12:12

    Линейка USB 2.0-дупликаторов от Kanguru:

    12:02

    DRU-510A и DRX-510UL: новые мультиформатные Dual RW приводы от Sony:

    11:48

    Рынок ПК по результатам первого квартала 2003 года: рост составил 2-5%:

    11:44

    OMNI AIR: решения для беспроводных локальных сетей от ZyXEL:

    11:29

    Рейтинг компаний в терминах капзатрат в области полупроводников:

    11:24

    LDR-P22U2 и LDR-P22F/M - внешние DVD-R/RW-приводы Logitec:

    10:59

    Карта 3D Prophet 9800 Pro от Hercules:

    10:57

    Hynix: к травле подключились японские компании:

    10:54

    iFP300: новый MP3 флэш-плеер от iRiver:

    10:39

    ApriAlpha: робот-сиделка Toshiba:

    10:29

    SiS готова к массовому выпуску чипсетов под P4 с поддержкой 800 МГц FSB:

    10:19

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