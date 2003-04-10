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    10 апреля 2003

    Утилиты: GetDataBack v.2.16:

    20:50

    Интернет и сети: BearShare v.4.3.0 Beta 38:

    20:25

    Утилиты: TaskInfo2003 v.5.0.0.88:

    20:00

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.50 Final:

    19:35

    Мультимедиа: новый uManiac´s XviD Codec Build 09.04.2003.1220:

    19:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R136 от 09.04.2003:

    18:45

    ASUS и MSI выпустят платы на чипсетах VIA во втором квартале:

    18:37

    PDC: начинает серийный выпуск 512 Мб SD и интересуется картами нестандартных емкостей:

    18:20

    Графика: Paint Shop Pro 8.0 Beta 6:

    18:20

    Philips начинает сотрудничество с Cappellini:

    17:56

    Обновление для Disc Detector от Creative:

    17:55

    Micron продает бизнес SRAM Cypress:

    17:49

    Microsoft: важный патч для ОС Windows:

    17:30

    Включаем темы в Windows Server 2003:

    17:05

    Интернет и сети: MSN Messenger v.5.0.0544:

    16:40

    Новая линейка ноутбуков Toshiba - dynabook E8:

    16:18

    SiSoft Sanda больше не будет поддерживать Windows NT:

    16:15

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    15:50

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    15:25

    Второй квартал спасет Nanya?:

    15:18

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    15:10

    Inspiron 500m: платформа Centrino от Dell:

    15:06

    Обновление прошивок BIOS для видеокарт ATI от FIC:

    14:55

    i875 на следующей неделе: что-то с памятью моей станет?:

    14:54

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp и ASUS:

    14:40

    Борьба с «томагавками»: руководство пользователя:

    14:39

    Revio KD-410Z - 4-мегапиксельная камера Konica:

    14:01

    Microsoft разрешает модификацию Windows CE:

    12:58

    Microsoft разрешает модификацию Windows CE:

    12:58

    Nixvue Digital Album Lite HDO - "облегченная" версия Nixvue:

    11:04

    Новый USB/FireWire внешний жесткий диск Western Digital объемом 250 Гб:

    10:35

    Intel объявит Canterwood 15 апреля:

    09:57

    N1 Data Platform: система хранения и управления данными:

    08:43

    Z.Z. Top: последние события в Москве:

    01:36

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