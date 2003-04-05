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    5 апреля 2003

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.2.5:

    20:15

    Утилиты: Boost XP v.1.1:

    19:50

    Интернет и сети: Opera v.7.1.0 Beta 2:

    19:25

    Утилиты: Ad Muncher v.4.45 Build 5911 Beta:

    19:00

    Утилиты: WinBoost v.4.24:

    18:35

    Интернет: SecureCRT v.4.0.5:

    18:10

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.45:

    17:45

    Интернет и сети: The Bat! v.1.62o Postfinal:

    17:20

    Утилиты: DUP-DVD v.2.2.0:

    16:55

    Мультимедиа: новый uManiac´s XviD Codec Build 04.04.2003.1100:

    16:30

    Утилиты: Seismovision Demo Player v.2.21:

    16:05

    Утилиты: Virtual VCR v.2.6.9:

    13:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    12:40

    Утилиты: PowerStrip v.3.31 Build 380 Beta:

    12:15

    Pocket PC P700: 3-диапазонный GSM/GPRS КПК от Eten:

    11:47

    Toshiba Matsushita Display: ЖК дисплей будет трудиться ЖК сканером?:

    11:23

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.1.3 Build 2:

    11:10

    Утилиты: cladDVD XP .NET v.3.0:

    10:05

    Интернет и сети: eDonkey2000 (Overnet) v.0.47:

    09:00

    Jukebox Multimedia 120 - новый член клана мультимедийных монстров:

    03:20

    JEDEC и программа сертификации: подробнее:

    02:56

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