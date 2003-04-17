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    17 апреля 2003

    Выпущена третья версия словарей СловоЕд для Pocket PC:

    17:55

    P4I875P - чудо-плата QDI на i875P:

    17:34

    Антивирусы: DrWeb v.4.29c:

    17:30

    Утилиты: Anti-Trojan v.5.5.408:

    17:05

    Первый аппаратный DVD-кодек со встроенной поддержкой интернет-приставок для телевизоров:

    16:56

    Утилиты: TweakDB v.2.2 Update:

    16:40

    TSMC и UMC планируют снизить цены на некоторые свои пластины:

    16:18

    Интернет и сети: BeFaster Lite v.1.1:

    16:15

    Запись: DVDXCopy v.1.5.2:

    15:50

    Антивирусы: Antiy GhostBusters Professional Edition v.3.70:

    15:25

    Пресс-конференция TSMC: не все потеряно, господа…:

    15:01

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.6 Build 2601:

    15:00

    Пять новых принтеров серии PIXUS от Canon:

    14:57

    Утилиты: Advanced System Optimizer v.1.10:

    14:35

    Утилиты: StyleXP v.1.01o:

    14:10

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 44b Beta:

    13:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox Parhelia:

    13:20

    AMD подвела результаты работы в первом квартале:

    13:12

    Интернет и сети: Windows XP Messenger v.4.7.2009:

    12:55

    Обиженные тайваньцы или Травля Hynix:

    12:41

    DV6024DP GEM 6x: внешний DVD плеер от BenQ:

    12:39

    Новые версии BIOS для материнских плат Tyan:

    12:30

    Спрос на услуги тестеров памяти резко вырос:

    12:12

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    12:05

    Elura 50: полнофункциональная карманная цифровая видеокамера:

    12:03

    Новые мобильные Pentium 4 и Celeron, официально:

    11:48

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    11:40

    Intel и Emulex начинают совместную разработку микроконтроллеров:

    11:33

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    11:15

    Мобильные процессоры Intel: уточненный роадмэп:

    11:14

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Chaintech:

    10:55

    Обновление драйверов для видеокарт 3DLabs Wildcat VP:

    10:40

    Обновление драйверов для сетевых карт 3COM:

    10:25

    XVR-1200: двухдисплейный графический адаптер Sun:

    10:20

    160 и 250 Гб 3,5" жесткие диски Melco:

    08:29

    Powerchip Semiconductor Corporation начнет выпуск пластин по 0,1-мкм техпроцессу:

    05:41

    Samsung начинает массовое производство MMC-карт:

    00:09

    О серверных системах ASUS: теперь и на русскоязычном сайте компании:

    00:08

    Фото дня: графическая карта FX20 от Chaintech:

    00:02

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